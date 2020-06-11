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火車是如神一般的存在！台攝影家作品赴日展出　日人瘋：看了好想去台灣

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▲▼。翻攝自攝影家黃威勝拍攝《迷．鐵道》影片（圖／翻攝自攝影家黃威勝拍攝《迷．鐵道》影片） 

▲台灣鐵道美景赴日展出。（圖／翻攝自攝影家黃威勝拍攝《迷．鐵道》影片）

記者林育綾／綜合報導

台灣鐵道美景赴日展出！文化部駐日本台灣文化中心以「台灣文化路徑－鐵道篇」為主題，與國家鐵道博物館籌備處合作，目前在文化中心及誠品生活日本橋店展出台灣10位鐵道攝影家作品共85件，還有鐵道硬票等文物，其中攝影家黃威勝拍攝的《迷．鐵道》影片，讓日本民眾看了也紛紛讚嘆「好想去台灣！」

▲▼ 臺灣文化路徑鐵道篇東京開展。（圖／文化部提供）

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▲台灣鐵道美景赴日！現正於誠品生活日本橋店展出。（圖／文化部提供）

駐日本代表處台灣文化中心表示，「文化路徑」是文化部近年推動之重要政策，加上去年國家鐵道博物館籌備處成立，於是今年規劃「文化路徑－鐵道篇」，將台灣美麗的台鐵、高鐵、糖鐵、林鐵、礦鐵和捷運風景搬到日本展出，期盼更多日本年輕人認識台日鐵道交流歷史。

另外因疫情關係，台灣攝影家無法赴日講座，因此在3月時改為邀請入圍第42屆金穗獎最佳紀錄片獎導演，亦是此次參展的攝影家黃威勝拍攝《迷．鐵道》影片，線上呈現台灣鐵道優美，還有參展攝影家感言；另也放映國家鐡道博物館籌備處《印票傳藝》紀錄片。2支預告影片日前於網路公開後，引起熱烈迴響，已有將近4萬人次閱覽，沒到過台灣的日本民眾也表示，「看了影片都想去台灣了！」

影片導演暨參展攝影師黃威勝表示，「鐵道迷的世界，就像那兩根鐵軌一樣，可以一直無限的延伸，對他們來說，火車是如神一般的存在！」這次在很短的時間內完成這部影片，而為了拍攝，團隊走過暖暖、牡丹、十分、望古、大華、貢寮、頂埔、高雄港、崁頂等車站，也前往花東線、南迴線、內灣線、平溪線、海線、新平溪煤礦、阿里山林鐵取景。透過這部《迷．鐵道》短片，可以發現鐵道令他們著迷的地方，也可以看見不一樣的台灣，為了拍火車，他們走出一條台灣的新路徑。

▲▼ 臺灣文化路徑鐵道篇東京開展。（圖／文化部提供）

▲策展人陳威臣（右1）向駐日代表謝長廷（中）與台灣文化中心王淑芳主任（左1）解說鐵道展展品。（圖／文化部提供）

駐日代表謝長廷表示，小時候最好的回憶是坐著火車，吃著台鐵便當，一邊看窗外的風景，這是坐火車特有的一種享受。鐵道不只是運送工具，也是瞭解生活文化和地方特色的「寶箱」，因此廣邀日本民眾到現場看展，瞭解更多台灣鐵道的故事！
 
5月公視與NHK合作之台日合製影集《路～台灣Express～》在日本播出後，日本掀起一波台灣鐵道熱，許多日本民眾看完該劇後，喊著想去台灣搭高鐵，進行場景巡禮，無奈因疫情無法成行。此次展覽預期為這些日本民眾，提供一場精緻鐵道文化旅行，撫慰想去台灣旅行的心，再次掀起一波台灣鐵道熱潮。

▲▼臺灣文化路徑鐵道篇東京開展（圖／翻攝自文化部「台灣鐵道寫真展」網頁）

▲▼台灣鐵道美景在東京開展。（圖／翻攝自文化部「台灣鐵道寫真展」網頁）

▲▼臺灣文化路徑鐵道篇東京開展（圖／翻攝自文化部「台灣鐵道寫真展」網頁）
 
國家鐵道博物館簡任秘書鄭銘彰提到，去年12月便選定可能面臨失傳的台鐵名片式車票印製流程展開拍攝，從博物館學藝員的視角詳實記錄，並透過黃威勝導演的分鏡、取景、燈光及順暢剪輯，完成這部《印票傳藝》紀錄片。這次鐵博與文化中心的跨海合作，希望讓更多日本朋友愛上台灣鐵道。
 
策展人陳威臣說，接到這個任務時，一開始便遭遇許多困難。由於疫情日益嚴重，因此展覽是否能夠完成增添許多變數，所幸駐日本代表處台灣文化中心與誠品生活日本橋提供了許多協助，台灣的團隊也克服技術性的問題，讓攝影作品得以順利抵達日本。

而這一次的鐵道展覽，是駐日本文化中心於東京都解除緊急宣言重新對外開放後，首次辦理之展覽活動，為實踐日本「新生活樣式」，本次實體展覽將確實做好相關防疫措施，並同時規劃線上展覽，讓全世界的鐵道迷都能藉由台灣鐵道美景，讓日本民眾在家防疫，也能線上體驗台灣鐵道之美。

線上展覽：https://jp.taiwan.culture.tw/information_34_111336.html

活動資訊：https://jp.taiwan.culture.tw/information_34_110999.html

《印票傳藝》紀錄片：https://reurl.cc/O1nAGg

《迷.鐵道》影片：https://youtu.be/6O_AylqehKQ

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