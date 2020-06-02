「火車迎面逼近」小客車卡平交道　他果斷跳車…下秒車尾稀巴爛



▲小客車因卡在平交道，遭到電聯車撞上。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

台鐵2538號列車下午行經新竹市香山區鹽水平交道時撞上一台卡在平交道上的小客車，所幸小客車駕駛跳車跳得快，無人員傷亡，僅車屁股被電聯車撞爛，整起事故導致往來列車延遲將近半小時，目前台鐵人員仍緊急搶修中，待肇事車輛吊走，所有列車才恢復正常。

由彰化開往北湖站的2538號車次的電聯車2日下午午3時53分行經竹南及香山交界的鹽水平交道時，因張姓車主駕駛的小客車行經平交道時視線受阻，導致距離、時間判斷錯誤，當柵欄放下時，張姓車主與小客車還被卡在平交道上，張姓車主眼見列車即將靠近，果斷棄車，雖小客車仍遭列車撞爛車尾，但所幸駕駛毫髮無傷。

整起事故也造成竹南到新竹段東線單線行車，新竹火車站表示，目前所有北上南下的列車可能晚點30分鐘左右，等肇事車輛吊走，排除狀況後，所有列車才恢復正常。

▲目前台鐵人員仍緊急搶修中，待肇事車輛吊走，所有列車才恢復正常。

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