就愛這一味！偷遍全台火車廁所「不鏽鋼垃圾桶」　噁賊抓到了

▲台鐵廁桶大盜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

搭乘台鐵區間列車的民眾，去上個廁所卻沒有垃圾桶可以丟用過的衛生紙，一定相當的懊惱，這是因為台鐵近百個的不銹鋼垃圾桶都被偷走了！鐵路警察調閱監視器終於在3日晚間，將這名廁桶大盜男子追捕到案，也起出將近60個廁桶，至於為何會鎖定台鐵廁所的不鏽鋼桶成為下手目標，警方正積極偵訊中。

▲台鐵區間列車廁所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這名廁桶大盜鎖定台鐵區間車的廁所，偷丟棄衛生紙的不鏽鋼桶，極有可能是進去廁所避開人潮，偷完後再將塑膠袋反綁直接下車，在廁所內偷竊也比較不會被發現，所幸台鐵警方調閱沿線監視器，竊賊還帶了個桶子下車被抓到，也讓台鐵列車長都安了一顆心了，也被比喻為平定安屎之亂。

▲台鐵區間列車廁所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這個垃圾桶，不是塑膠製而是用不鏽鋼製造，造價也不便宜，因此連續10多日從嘉義跟基隆列車遭竊，使得用廁乘客都以為用過的廁紙可以溶於水中，紛紛丟入馬桶內也因此塞住，屎便流出無法使用，列車長被民眾客訴還親自前往廁所拖地將大便清乾淨，就連清潔人員每天進廁所清理也相當困擾，台鐵才發現這不是偶發事件，連續補了廁桶一下子又不見，氣得喊抓人，竟然敢偷廁所的垃圾桶。

▲放在台鐵區間列車不鏽鋼廁桶不翼而飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

真是「夭壽失德」，乘坐區間車的民眾因為廁桶被偷，廁所塞住忍住無法上廁所，沒辦法只能用塑膠袋放在一旁備用，都大罵台鐵清潔不周，如今元凶竊賊找到了，台鐵人員都鬆了一口氣。

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