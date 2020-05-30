快訊／疑追火車失足！浮洲站男乘客遭輾「當場慘死」　乘客目睹驚聲慘叫

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區浮洲火車站30日下午4時許發生一件落軌意外，報案人指稱一名老年男子，在火車站疑似要跳上準備開走的火車，卻不慎跌落鐵軌上遭輾，乘客目睹嚇得驚聲尖叫，警消獲報趕抵時，發現男子現場明顯死亡，目前正在擴大調閱監視器，以釐清事發經過。

▲浮洲火車站發生疑似落軌意外，男子不幸喪生。（圖／民眾拍攝）



據查證，落軌死亡的為80歲的林姓男子，轄區大觀派出所獲報趕抵協助處理，車站上的莒光號停駛，所有乘客都已經下車轉搭另班車輛，仍無法確定是意外或是輕生，後續相驗將由台鐵警方負責處理。

台鐵局表示，521次(七堵開往新左營，莒光號)16:25於浮洲站東正線，有一路人侵入路線遭撞及(死傷查證中)，已通知鐵路警處理中，並加強播音以服務旅客。事故車輛旅客換乘1217次，列車以西正線單線雙向行車。

▼板橋浮洲火車站發生意外，救護人員到場救援。（圖／翻攝自我是板橋人）

▼板橋浮洲火車站發生意外，救護人員到場救援。（圖／翻攝自我是板橋人）



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