直播主中央黨部外抗議...見蔡英文座車秒爆走！失控衝馬路怒吼：下台

▲直播主民進黨中央黨部外抗議，與警方爆發衝突。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

杏仁哥10日與詹江村一同前往民進黨中央黨部，還開直播喊出，要聲援蔡英文，「到釣魚台掛上門牌，我們可以全力支持啊，…，希望蔡總統這次機會可以好好做，這是我唯一支持，其他就不用說了。」而在此之前，就已有不少抗議民眾抵達，還在蔡英文車隊離開時，激動喊出，「蔡英文下台！」甚至衝到馬路上，一度與警方爆發衝突。

杏仁哥下午開直播，詹江村一同前往民進黨中央黨部。然而，在此之前，安定力量副秘書長毛嘉慶直播主寒國人、鈞鈞等人，上午就在現場靜坐抗議，民進黨自詡固主權、愛台灣，但蔡英文卻不重視釣魚台主權，因此要求蔡英文出面捍衛，並到釣魚台掛上中華民國的門牌，而現場也有許多獨派團體也在舉牌抗議。

▲直播主民進黨中央黨部外抗議，一見到蔡英文座車立刻暴走，「蔡英文下台」。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，警方也派出警力到現場維安，一且看似平靜，但沒想到，等到蔡英文車隊一出，卻有抗議人士衝出馬路，還高喊，「蔡英文下台」，甚至與警方發生衝突，場面一度失控，所幸在場警力及時壓制，才沒讓衝突擴大。

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