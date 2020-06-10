前鎮人喊「罷免陳致中」！臉書社團1天破千人　罷免3大理由曝：人民要洗刷污垢

▲前鎮人喊出罷免陳致中，「 前鎮小港的人民要洗刷污垢」。（圖／記者洪正達攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市長罷免案6日以93萬9090票同意票通過，讓不少挺韓支持者相當崩潰，紛紛發起罷免反制行動，後包括黃捷、陳柏惟、劉世芳、王浩宇、梁文傑都被列在名單上。如今高雄市議員陳致中也被列入名單之中，還有人創立「罷免陳致中」的臉書社團，並喊出，「要為前鎮小港人清除髒汙」。

「罷免陳致中」臉書社團創立不到1天，就有1千多人加入，而不少前鎮居民都在社團內發文表示，「一定要罷掉他」，而其中一名陳姓網友還寫出自家票數，「我是前鎮人，要罷免陳致中，且家中有4張罷免票可以投」，讓不少在地網友也紛紛跳出來回應，且堅決支持罷免陳致中。

此外，有網友提出罷免陳致中的理由，指出「陳致中是憑著他父親陳水扁的保護傘下才會當選」、「議會質詢只會糟蹋人」、「前鎮小港的人民要洗刷污垢，全台灣的人都覺得這個地區的人有病，讓嫖妓中一直當選」等。

不過，透過2018年高雄第10選出的選舉總人數來看，當時約有28萬的選舉人數，而要罷免陳致中第一階段所需要的1%連署人數則近3千人，第二階段10%則需要2萬8千多人，但以目前社團的人數來說，要罷免陳致中可能會是條漫漫長路。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

韓國瑜連3天靈前悼念許崑源 鞋突被踩落...他「調整腳步」再進靈堂

上網分享「慾片」！前女友弟見姊成女主氣瘋 怒嗆：打斷你手腳…他秒錄音提告

許崑源墜樓亡！議長遺缺「決定補選」 高市議會降半旗致哀