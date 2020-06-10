秀抖音問政　縣議員王又民：期許「鐵婦」陳璧君時尚推播雲林縣

▲雲林縣議員學習將照片套過特效變色後以APP軟體編輯成影片，搭配音樂節奏成另類時尚。（圖／雲林縣議員王又民提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員王又民9日於雲林縣議會第19屆第3次定期會質詢文化觀光處長陳璧君相關於帶領時尚推播雲林議題時，秀出自己製作的「抖音」影片，表示，希望政府也要有「時尚感」，期待「鐵打的貴婦」雲林縣文化觀光處長陳璧君能用時尚感引領領雲林打入時下年輕族群的世界。

雲林縣議員王又民表示，希望肩負文化觀光推廣重任的文觀處，能夠跳脫過去的行銷模式，以「IG」、「抖音」、「Youtube」等影音互動平台推廣雲林縣，王又民指出，因為意識到網路時代的快速變化，所以開始學習怎麼拍攝「網美照」當「網紅」，最近又接觸影音平台，他試著把照片都剪接成短影音，秀在自己的平台上與網友互動。

陳璧君回應，文觀處推動的「雲創點睛」計畫，除輔導文史工作者及業者的產品，代表雲林特色，近年也吸引許多青年文創家返鄉開店。而針對年輕縣民，文觀處今年8月也計畫推出「文創青創基地」，提供返鄉及在地的年輕人，從事文創產業的資訊輔導窗口，強化雲林縣的文化創造力。

對於為何學著玩年輕人的APP，王又民指出，這一年來所有的選舉方式全部都改變了，現在及未來都是網路世代與年輕人族群，如果政治人物、公眾人物如果沒有調整、改變，沒有與年輕人接軌，你跟年輕人語言、想法會越來越偏離，政治理念及想法也無法讓年輕人接受得到，所以年輕人許多事物也值得我們去學習，並且改變自己，去跟時代接軌，所以我朝這方面慢慢學習。

王又民說，近年完全靠網路來做行銷，以前的比例是地方、組織、動員及派系這是佔選舉票源的80%，文宣及網路只有20%，但現在完全是顛倒，在整個網路行銷、做互聯網的結合佔得比例為70%以上，所有，如果再用傳統的方式做經營會跟年輕人族群訊息的接收會有很大的衝擊，現在人手一機無時無刻接受新的公共事物資訊，我們必須跟著改變。

王又民提到，以前是年輕人致力於工作無暇接觸公共事務資訊，選舉理當然是聽從父母建議選擇票選何人，而今已全然相反，反倒是年輕人回家告訴長輩新資訊分享該投給誰，如果本身不多加學習、參考貼近時下流行媒體，將來可能在公共事務甚至在競選的區塊會比較吃力甚至吃虧。

▲雲林縣議員王又民9日質詢文化觀光處長陳璧君希望政府也要有「時尚感」，文化觀光處能用時尚感引領領雲林打入時下年輕族群的世界。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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