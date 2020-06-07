視察步道修復　張麗善登大尖山練體力行銷觀光

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞率領縣府一級主管，登上有「雲林玉山」美稱的二尖山再通往大尖山，查看步道修復進度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央疫情流行指揮中心推行防疫樂活新態度，從戶外活動及餐飲兩個面向，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，雲林縣長張麗善繼上週末華山健走行銷雲林觀光後，6日一早雲林縣長張麗善再度率領縣府一級主管，登上有「雲林玉山」美稱的二尖山再通往大尖山，查看步道修復進度。

一行人練體力行銷觀光，更要邀請民眾來雲林走走，享受好山好水與特色美食。張麗善表示，雲林縣各原本禁制的場所，自6月1日逐漸解封，防疫期間縣府各局處同仁全力投入防疫，解禁後更要力拼觀光。除規劃推出｢雲林安心旅遊Let’s GO！｣系列活動，今天再度帶頭率領全體主管登二尖山及大尖山，直播雲林美景。

張麗善說，親身體驗登上大尖、二尖的舒適，宛如打開任督二脈，只有親臨實境，方知古老步道之幽、雲林之美，沿路茶園景麗，重巒疊嶂，空氣清新，好山好水，希望全民來共享。

城鄉發展處處長林長造表示，縣府已爭取到觀光局經費1000萬元要進行二尖山步道整建工程，此刻正辦理工程細部設計作業中；另縣府也自籌600萬元，辦理10-5步道整建工程，現正施工中。未來兩條步道整建完竣後，將可連結華山教育農園、10-5步道、大尖山、二尖山、4-2步道、華山山豬湖、情人吊橋、小天梯吊橋、土石流步道等景點，形成一環狀的步道系統，讓遊客可以更深度體驗雲林脊梁山脈風光。

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞率領縣府一級主管，登上有「雲林玉山」美稱的二尖山再通往大尖山，查看步道修復進度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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