錯過再等195年 ！2020「上帝金戒指」首發在雲林　環蝕帶中心線位置曝　

▲上帝金戒指之稱的「日環食」，6月21日於雲林縣水林鄉搶先看下次要在台灣看到日環食，再等195年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

被譽為上帝金戒指之稱的「日環食」，雲林縣是全台灣第一個看到日環食的縣市，6月21日夏至下午於雲林縣水林鄉可搶先觀看到2020年「日環食」初虧現象，下次要在台灣看到日環食，要等到195年後的6月28日，此次奇觀比76年才能看見一次的哈雷彗星更加罕見、彌足珍貴。

2020年6月21日夏至下午將迎來百年難得一見的日環蝕天文奇觀「日環食」，從初虧、食既、食甚、生光到復圓五個階段，將經歷數小時，雲林縣為全台本島第一個看到日環蝕的縣市，而水林鄉正位於環蝕帶中心線位置區，雲林縣政府文化觀光處規劃水燦林國小與口湖遊客中心辦理觀看活動及抽獎，廣邀大家來水林體驗開台第一庄的驚豔之美。

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▲上帝金戒指之稱的「日環食」，6月21日於雲林縣水林鄉搶先看下次要在台灣看到日環食，再等195年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，6月19日於虎尾鎮公所虎尾廳及6月20日於北港大復戲院，邀請楊昌熾老師講解有關天文學與日環蝕的相關知識。6月21日當天在水林鄉水燦林國小，舉辦「這夏好看了 ~ 雲遊水林 看見日環蝕」活動，從上午10時40分開始，安排雲遊山林鄉村體驗，規劃3條遊程路線飽覽水林在地景點風光，民眾當天可於水燦林國小現場排隊免費報名；另也將在水燦林國小舉辦雲林良品美食、水林經典景點打卡趣等活動。

6月21日口湖遊客中心也安排「吹海風 夏至觀日食音樂饗宴」，當天從上午10時20分開始，由口湖鄉婦女會運動舞蹈班帶來的舞蹈表演為活動揭開序幕，陸續有豐富的國樂、太鼓、立竿不見影等活動，還有茶席體驗、蚵貝工藝DIY體驗等，為百年難得一見的日環蝕觀賞增添更多樂趣。

▲雲林縣政府文化觀光處規劃水燦林國小與口湖遊客中心辦理觀看活動及抽獎，廣邀大家來水林體驗開台第一庄的驚豔之美。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處表示，此次活動也獲得不少業者共同響應，其中北港朝聖高悅酒店推出優惠房價，限量30間，詳情可洽05-7822999或至活動網站（https://reurl.cc/d0lv1V）報名；北港好住民宿也主打六人好友房優惠6000元，連絡電話05-7826727；好住背包客棧優惠，450元一床位，連絡電話為05-7832665。

文化觀光處提醒，若民眾無專業天文望遠鏡，建議可以透過「望遠鏡減光、投影」、「日食觀測專用眼鏡」、「針孔投影」等方式觀測日蝕，另也可使用1至2層曝光且沖洗過的「黑白底片」、係數11以上的電焊玻璃、專用日蝕眼鏡，避免造成眼睛永久性傷害。

▲民眾無專業天文望遠鏡，建議可以透過「望遠鏡減光、投影」、「日食觀測專用眼鏡」、「針孔投影」等方式觀測日蝕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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