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雲林男網路撩妹貼超跑照約見面　4煞竄出尖刀刺胸棍棒狂打險死

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林驚傳假約會真殺人案件，沿海鄉鎮一名吳姓男子6月初因為販賣口罩而結識桃園一名女買家，2人除單純買賣口罩交易之外，在Messenger相談甚歡，6月7日女子向吳男表示可約碰面，吳男給了地址後盛裝等待，不料前來的並非正妹，而是迎來3名惡煞一頓痛打更遭到尖刀刺胸，過程碰巧有路人經過正義相助將吳男送醫。

▲吳男經路人解救趁隙逃回家中，衣物及桌椅血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳男經路人解救趁隙逃回家中，衣物及桌椅血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，吳姓男子與桃園女買家自6月4日於交易以2000元購買2盒口罩後，女買家便時常以Messenger與吳男聊天，亦曾談及將口罩拿給奶奶與親人使用，家人非常開心等言語，使吳男認為女買家心性純真孝順有愛心；吳男曾於臉書貼出賓士SLR超跑照片，女買家也像吳男撒嬌說何時能載她兜風。

6月7日女子向吳男表示因前日南下罷韓，正要北上回桃園，經過雲林可以相約碰面，吳男不疑有他，大方給了地址，特地換了襯衫打扮準備赴約，沒想到，見一輛白色汽車在眼前停下，以為是女買家，更快步前往打招呼，下車的竟是多名惡煞，瞬間迎來一陣棍棒加上拳打腳踢，不僅被壓在地上痛毆，更遭到電擊，其中一名惡煞竟拿出尖刀刺入吳男左胸。

▲吳男經路人解救趁隙逃回家中，衣物及桌椅血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳男母親覺得兒子賣口罩而已，竟惹上殺身之禍，除報警外深覺不可思議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

恰巧有民眾騎機車經過，大喊已經報警，4名惡煞才上車離去，男子經送醫治療後傷勢嚴重，全身擦挫傷、瘀血等簡直體無完膚，脊椎接連臀部附近的骨頭裂傷，除治癒療程，復健恐怕也是一段漫長的路，而左胸遭尖刀所刺入造成刀傷，僅差1.5公分即傷及心臟，可見惡煞兇狠程度。

吳男母親心痛表示，有可能是兒子有貼出跑車照片，引起歹徒覬覦，但仍不知道歹徒傷人目的，吳母說，兒子之前在大陸工作，對於兒子的賓士跑車價值多少錢不太清楚。

▲吳男經路人解救趁隙逃回家中，衣物及桌椅血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳男經路人解救趁隙逃回家中，衣物及桌椅血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西分局指出，7日晚上接獲報案，指他在住家前遭人毆打刺傷，員警到場發現吳姓被害人受傷將其送醫。有民眾表示，7日晚上7點多看到一部自色自小客車停車後，3名男子從車上下來痛毆路旁一名男子，車上還有一名男子，並不清楚發生什麼事情。

▲吳男經路人解救趁隙逃回家中，衣物及桌椅血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳男母親心痛表示，有可能是兒子有貼出跑車照片，引起歹徒覬覦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局台西分局指出，本案據被害人表示，當天是約女網友見面吃飯，不料走出家門就遭到4名不詳男子持棍棒毆傷，經送醫沒有生命危險，本案已經掌握案車主及車號、事證、相關涉嫌人，將依殺人未遂、妨害自由、強盜和妨害秩序等4項罪嫌，報請檢察官積極查辦中，並進一步釐清相關案情。

▲吳男經路人解救趁隙逃回家中，衣物及桌椅血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局台西分局將全案報請檢察官積極查辦中，並進一步釐清相關案情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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