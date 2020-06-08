韓國瑜妻舅李明哲未出席雲林縣議會總質詢 　下午現身高雄悼許崑源

▲今日雲林縣議會第19屆第三次定期會縣政總質詢，國民黨議員質詢僅縣議員顏忠義進行質詢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案同意罷免以93萬9090票通過，一向低調問政的韓國瑜妻舅雲林縣議員李明哲今日上午9點於個人臉書貼文，公布雲林縣議會第19屆第三次定期會縣政總質詢時間，上午9點至12點，吸引許多媒體前往守候，但至議會結束李明哲仍未現身。李下午陪同胞姊李佳芬前往高雄，到許崑源的靈堂上香致意。

今日雲林縣議會第19屆第三次定期會縣政總質詢時間，李明哲是國民黨籍，議會總質詢議程排定國民黨團於上午9時51分質詢分至10點20分，但國民黨議員質詢僅縣議員顏忠義進行質詢，對於李明哲今日是否出席，議員顏忠義搖手表示不清楚。

雲林縣議會民意聯盟總召王又民指出，許多議員都會在個人臉書公布所屬黨團的質詢時間，但李議員並未說明會前來質詢，不能說是放鴿子，縣議員王又民表示，民主的社會要尊重民意的決定，當然在尊重民意的決定裡面我們都是雲林的女婿，在另一層面的感情上會不捨，我們的看法是既然民意決定如此我們一定予以尊重。

▲無黨籍雲林縣議員王又民表示，對於罷韓事件，我們的看法是既然民意決定如此我們一定予以尊重。（圖／記者蔡佩旻攝）

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