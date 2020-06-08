　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜妻舅李明哲未出席雲林縣議會總質詢 　下午現身高雄悼許崑源

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲今日雲林縣議會第19屆第三次定期會縣政總質詢，國民黨議員質詢僅縣議員顏忠義進行質詢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日雲林縣議會第19屆第三次定期會縣政總質詢，國民黨議員質詢僅縣議員顏忠義進行質詢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案同意罷免以93萬9090票通過，一向低調問政的韓國瑜妻舅雲林縣議員李明哲今日上午9點於個人臉書貼文，公布雲林縣議會第19屆第三次定期會縣政總質詢時間，上午9點至12點，吸引許多媒體前往守候，但至議會結束李明哲仍未現身。李下午陪同胞姊李佳芬前往高雄，到許崑源的靈堂上香致意。

今日雲林縣議會第19屆第三次定期會縣政總質詢時間，李明哲是國民黨籍，議會總質詢議程排定國民黨團於上午9時51分質詢分至10點20分，但國民黨議員質詢僅縣議員顏忠義進行質詢，對於李明哲今日是否出席，議員顏忠義搖手表示不清楚。

雲林縣議會民意聯盟總召王又民指出，許多議員都會在個人臉書公布所屬黨團的質詢時間，但李議員並未說明會前來質詢，不能說是放鴿子，縣議員王又民表示，民主的社會要尊重民意的決定，當然在尊重民意的決定裡面我們都是雲林的女婿，在另一層面的感情上會不捨，我們的看法是既然民意決定如此我們一定予以尊重。

▲今日雲林縣議會第19屆第三次定期會縣政總質詢，國民黨議員質詢僅縣議員顏忠義進行質詢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲無黨籍雲林縣議員王又民表示，對於罷韓事件，我們的看法是既然民意決定如此我們一定予以尊重。（圖／記者蔡佩旻攝）

►二手票券豐富你的生活

►「即日起，我退出老化黨。」


【其他新聞】

►LIVE／罷韓後首度現身！李佳芬下午抵達靈堂　弔唁許崑源

►不要喜形於色！罷韓引起藍營激憤　黃偉哲：民進黨應謙卑低調

►陸淑美厲聲譴責「撕裂民心」！民進黨團弔唁許崑源　總召韓賜村回應了

►李明依深夜發聲「原來台灣只能有一種聲音」　PO文批：跟共產黨有什麼兩樣

ET快訊
93萬罷韓同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康驚：19萬票哪來的
名字有「龜」免費登龜山島　網戰爆：誰名字會有龜？..蔡閨本名
痛哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭蛋洗服務處！王浩宇發「178字道歉文」：一切都是我的不對…不提告砸蛋破壞

PS4悠遊卡一天賣18萬張　OK超商現正預購中、全家今晚6時開放

「人家能玩，我們也要玩！」白眼女神2度遇罷免關卡！首日連署衝破600份　

許崑源墜樓身亡！他曝：將在6/27出殯…27名正副議長現身靈堂追思

網紅拍片教北捷逃票　柯文哲怒斥：應K一頓送警偵辦

爆淚大哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你來幹嘛

國民黨開鍘謝立功　李來希、徐正文遭停權2年

韓國瑜下一步！媒體人斷言「被徵召參選桃園市長」機率最大　2關鍵曝光

93萬罷免同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康大驚：19萬票哪來的？

韓國瑜妻舅李明哲未出席雲林縣議會總質詢 　下午現身高雄悼許崑源

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

遭蛋洗服務處！王浩宇發「178字道歉文」：一切都是我的不對…不提告砸蛋破壞

PS4悠遊卡一天賣18萬張　OK超商現正預購中、全家今晚6時開放

「人家能玩，我們也要玩！」白眼女神2度遇罷免關卡！首日連署衝破600份　

許崑源墜樓身亡！他曝：將在6/27出殯…27名正副議長現身靈堂追思

網紅拍片教北捷逃票　柯文哲怒斥：應K一頓送警偵辦

爆淚大哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你來幹嘛

國民黨開鍘謝立功　李來希、徐正文遭停權2年

韓國瑜下一步！媒體人斷言「被徵召參選桃園市長」機率最大　2關鍵曝光

93萬罷免同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康大驚：19萬票哪來的？

韓國瑜妻舅李明哲未出席雲林縣議會總質詢 　下午現身高雄悼許崑源

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

中職／低潮多練？　周思齊反向思考：狀況好才要多練

遭蛋洗服務處！王浩宇發「178字道歉文」：一切都是我的不對…不提告砸蛋破壞

嚴藝文脫了！客串《婆婆》角色曝光　苦笑：出來混總是要還

貪玩踢鐵板！霸氣貓爪遭「L型狠勾死」　無助呆看求援

曾被爆「半馬假跑」公開道歉！　溫妮6年後收到爆料者留言哭了：大石頭終於放下

中興保全科技　五月合併營收為11億2898萬元、年增0.83%

南投縣新宣布防疫解封原則　縣府洽公「不量體溫」、社區據點開放共餐

PS4悠遊卡一天賣18萬張　OK超商現正預購中、全家今晚6時開放

「人家能玩，我們也要玩！」白眼女神2度遇罷免關卡！首日連署衝破600份　

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

政治熱門新聞

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

韓國瑜被罷免　綠營創黨元老說話了

才做完筆錄！杏仁哥直衝王浩宇農舍：X你媽

跌落神壇「三人選」曝！陳時中也在名單

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

更多熱門

相關新聞

網嗆報復性罷免3Q陳柏惟　顏寬恒：會尊重

網嗆報復性罷免3Q陳柏惟　顏寬恒：會尊重

高雄市罷韓成功，支持者列名單嗆「報復性罷免」，台灣基進立委陳柏惟成眾矢之的。昔日對手也是前立委顏寬恒8日表示，傳國民黨要推復仇性罷免是胡說，但確實有人對某些議員、立委言行看不下去，若他們想進行罷免，他會尊重。

朱立倫親戰高雄市長補選　親朱人士：需要時不會迴避

朱立倫親戰高雄市長補選　親朱人士：需要時不會迴避

韓提訴訟將影響2022佈局

韓提訴訟將影響2022佈局

罷韓民主往前？柯批小英：別贏賭又贏話

罷韓民主往前？柯批小英：別贏賭又贏話

罷韓通過　國民黨聲量爆增4.5％

罷韓通過　國民黨聲量爆增4.5％

關鍵字：

罷韓李明哲雲林縣議會王又民

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面