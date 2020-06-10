罷韓日曬選務工作證炫：我拿了一疊票蓋同意！35歲男遭逮辯「我開個玩笑」

▲罷韓投票當日開玩笑「拿了一疊選票蓋同意」，35歲男遭法辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

罷韓選舉投票當天，1名35歲暱稱「豐安」的男子在Line群組曬出他投開票所工作證的照片，並大方炫耀表示「我已經私下拿了一疊蓋同意票了」，當時內容被網友截圖轉發至各大網路平台，瞬間引發熱議。今天這名男子已被警方移送法辦，他到案時辯稱「只是開個玩笑，沒有真的這樣做」，對於造成風波深感驚訝及愧疚。

6日罷韓當天，高雄警接獲民眾報案稱，有投開票所工作人員違法「拿了一疊選票蓋下同意」，還上傳Line大宣傳！此消息被瘋傳後，引發網友爭相討論，紛紛質疑有人在操弄選舉。

▲罷韓投票當日開玩笑「拿了一疊選票蓋同意」，35歲男遭法辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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當下高雄警認為此位暱稱「豐安」的男子，行為已涉嫌違反刑法妨害投票正確罪、公職人員選舉罷免法、社會秩序維護法等法律規定，查出他真實身分後9日速將他移送地檢署偵辦。

地檢署同日下午5點通知「豐安」到案，偵訊時男子辯稱自己是一時情緒激動，隨口杜撰，只是開個玩笑，並沒有著手實行，並抱歉表示，對於玩笑造成這麼大的風波，深感驚訝及愧疚。

對此警方呼籲民眾，由於網路傳播速度極快，讓使用者可以輕易的透過影音、文字傳播訊息，但凡走過必留下痕跡，對未經熟慮的訊息發言，或逞一時之快，仍應注意法律相關規範，避免誤觸法網而後悔莫及。

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