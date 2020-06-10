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75歲老翁「故意被推倒」撞破頭　川普曝陰謀論：為了掃描通訊器

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▲▼水牛城鎮暴警推倒老翁 。（圖／路透）

▲水牛城鎮暴警推倒75歲的古吉諾當場血流滿地 。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國紐約州水牛城（Buffalo）2名鎮暴警察日前在清場行動中，推倒一名75歲示威者，導致他的頭部受到重創，當場血流滿地。而總統川普竟在推特表示，這名示威者可能是反法西斯的支持者，這整起事件可能都是預謀的。

川普（Donald Trump）9日在推特發文表示，75歲的示威者古吉諾（Martin Gugino）可能是反法西斯（ANTIFA）的支持者，「他為了關閉設備而靠近警察，準備掃描通訊器材時被推開，我從網路新聞上看到，他摔得比推的時候還嚴重，他的目標是掃描，可能是個圈套？」

▲▼川普推特。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

▲川普在推特批評整起事件都是陰謀論。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）痛批川普的說法毫無證據，且相當殘忍與魯莽，古吉諾還在醫院，而總統卻在毀謗他，「他從腦中流出的血是故意的嗎？是我們的眼睛上當了嗎？沒有！」

古吉諾的律師札科恩（Kelly Zarcone）表示，古吉諾還在院內觀察中，「他一直都是個和平的抗議者，因為他關心現在的社會，我們不明白為何美國的總統會對他做出如此黑暗、危險和不真實的指控。」

川普也在推文中標記了極右保守派的新聞網站《One America News》，網站也隨即發布了和川普言論相近的新聞內容，該篇新聞引用了保守派陰謀論網站《Treehouse》作為消息來源。不過，《One America News》和《Treehouse》都是事實查核網站《FactCheck.org》列出的錯誤來源之一。

►水牛城2鎮暴警無罪釋放！　壯年猛推75歲老翁倒地「後腦爆血全身軟癱」
►推倒7旬老翁「頭部爆血倒地」 2美鎮暴警遭停職！57警怒退特殊小組抗議
►紐約示威者「遭警順手一推」倒地　頭破流出一灘血…手漸漸滑落身軀！

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