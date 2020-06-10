美國首位非裔空軍參謀長「參院全數通過」　川普推文讚：歷史的一天

▲美國太平洋空軍司令布朗（Charles Q. Brown Jr.）將被任命成為美軍參謀長，成為美國史上第一位非裔參謀長。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

美國參議院今天通過空軍上將布朗出任空軍參謀長人事案，成為美軍首位非裔軍種首長。由於美國反種族歧視示威未歇，這項人事案讓總統川普推文稱是「歷史性的一天」。

美國聯邦參議院今天以98票同意、0票反對，一致同意通過現任美國太平洋空軍司令布朗（Charles Q. Brown Jr.）出任美國空軍參謀長人事案，他將成為美國空軍第22位參謀長，也是美國第一位非裔軍種首長。他預計在8月6日宣誓上任。

由於美國境內正因為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）於5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）被指使用偽鈔購物，遭白人警察以膝壓頸喪命，各地爆發反種族主義示威潮，參議院今天通過這項人事案，讓川普格外開心。

川普推文表示，這項人事案已獲得參議院批准，「這是美國歷史性的一天！」他也期待與布朗緊密合作。

根據美國空軍發布的新聞稿，現年57歲的布朗畢業於德州理工大學（Texas Tech University），是一名資深飛行員，軍旅生涯飛行總時數超過2900小時，戰鬥飛行時數達130小時。