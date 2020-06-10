川普差點開除國防部長！　《華爾街日報》：艾斯培連辭呈都準備好了

▲川普被身邊親信勸阻，最終決定不開除艾斯培。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普上周揚言讓美軍開進城市鎮壓示威者，但國防部長艾斯培（Mark Esper）公然表達「不同意」，因歷史上現役美軍從未被用來對付自己人；《華爾街日報》獨家披露數名官員的說法，指出川普差點因為艾斯培不聽話，而下令把他炒了。

《華爾街日報》9日披露數名官員的說法，表示當時川普在國會山莊詢問盟友和顧問們的意見，大家極力勸他打消念頭，不要讓美軍進城，也不要開除國防部長。其中部分官員指出，艾斯培其實已經動了辭職念頭，甚至準備好了辭呈，但之後也被說服留下來。

▲國防部長艾斯培公然和川普唱反調，惹怒川普。（圖／路透）

美國因46歲非裔男子佛洛伊德之死而掀起大規模示威，川普2日下令白宮外清場，隔天隨即引軍入城，在華盛頓特區周遭待命，誓言若各州長或市長無心平息騷亂的話，就讓軍隊來快速解決問題。當時許多州長官員，包括艾斯培在內，都認為川普過於躁進瘋狂，或對軍隊出現在城市中感到憂心，眾人直截了當地拒絕了總統的威脅。

艾斯培上禮拜先是出現在華盛頓特區街頭視察美軍弟兄的情況，當時多被解讀為國防部長表態贊同總統的決定；然而艾斯培很快就發表他的真實看法，他認為動用現役美軍是情況已經退無可退的時候，政府所能做出最後手段，但很顯然國家現在並沒有陷入此等處境之中。

當總統與國防部長的意見出現分歧時，川普想要開除艾斯培的風聲就開始廣為流傳；CNN先前的報導指出，艾斯培的意見在白宮內部已被邊緣化，似乎隨時會有被拔官調職的可能。白宮新聞秘書麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）上周被記者問到，川普是否對艾斯培失去信心，她並沒有正面回答，「至於現在，國防部長艾斯培還是國防部長艾斯培。」