妻IG開直播做瑜珈　CNN主播落地窗外「全裸」入鏡！

▲CNN當家主播古莫（Chris Cuomo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

CNN當家主播古莫（Chris Cuomo）因確診新冠肺炎在家隔離，沒想到卻又爆出新話題，原來是他的妻子在家直播做瑜珈時，落地窗外卻突然出現「全裸背影」，儘管影片已經立刻刪除，但還是被許多網友截圖，並認為這個裸男就是古莫。

根據美國《紐約郵報》（New York Post）娛樂版「Page Six」報導指出，古莫的妻子克里斯蒂娜（Cristina）5月27日在家中開Instagram直播做瑜珈時，身後的落地窗卻突然出現一個裸男的背影。儘管影片立刻被刪除，但還是被許多網友截圖，並認為這個裸男就是古莫，不過「Page Six」欲向這對夫妻證實，目前都未收到任何回應。

Chris Cuomo apparently caught naked in wife Cristina's yoga video https://t.co/S2DYnbJUgI pic.twitter.com/BtrwzFSCl0 — New York Post (@nypost) June 8, 2020

古莫在3月底時確診新冠肺炎（COVID-19），而克里斯蒂娜、14歲小兒子馬利歐（Mario）也都被感染且喪失嗅覺與味覺。古莫染疫後也自主隔離在南漢普敦（Southampton）的住家地下室中，並繼續在房間內進行播報，而照目前情況看來，他的身體應該已經康復許多了。

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