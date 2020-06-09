韓粉動員上凱道「替天行道」　藍委不贊同：讓韓好好沉澱吧

▲高雄市長韓國瑜遭罷免。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜6日罷免通過，高雄市議長許崑源當晚跳樓身亡，卻遭民進黨議員王浩宇、梁文傑言論嘲諷，引發挺韓團體激憤，預計13日上凱道抗議。對此，有國民黨立委表達不贊同，認為韓此時應該沉澱，且上凱道的訴求不夠明確。

該名立委表示，不只中間選民質疑韓粉上凱道的動機，甚至連部分韓國瑜支持者都不贊成，他認為，韓國瑜過去一直處於作戰的狀態，整個團隊都相當疲累，此時應該要沉澱，「將帥、士兵都一樣，當處於疲累狀態時，出征也不會有結果，更何況已經一敗再敗。」

該立委質疑，站上凱道的訴求是什麼？理念又是什麼？不能只是因為「你罷免了我的韓國瑜，我就要罷免你的蔡英文」，他也強調，藍軍不是退讓，而是要靜下來思考，「主帥被罷免了，先沉澱一下，想一想要怎麼出發，如果還要再戰，也要有作戰的計畫跟目標。」

該立委也向韓國瑜的支持者喊話，「你們這麼快又要把他推出去，韓國瑜應付的來嗎？」、「太累了，我覺得應該要稍微放過韓國瑜，讓他沉澱一下，讓藍軍整理一下士氣，再重新開始。」

至於黨中央的態度，該立委坦言「江啟臣兩邊不是人」，像是民進黨有蔡英文，很清楚對和不對、合法不合法，她說話就是有影響力，但國民黨沒有這樣的人，處於父子騎驢的狀況。

不過，也有國民黨內人士直言，過去國民黨面對民進黨攻勢，打不還手、罵不還口，實在太溫和，罷韓結果不僅主席的壓力非常大，「內部的火已經快起來了」，若韓粉這次上凱道動員成功，恐威脅到江啟臣，代表他根本無法了解黨員的想法。

▲「推翻暴政！假博士滾下台」杏仁哥號召周六上凱道：韓粉出來還韓國瑜公道。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

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