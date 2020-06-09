綠營恐遭「報復性罷免」？　蘇貞昌呼籲：民主政黨會尊重人民決定





▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台中報導

高雄市長韓國瑜的罷免案於6日通過，引起許多韓粉不滿，使外界猜測未來會迎來一波「報復性罷免」的行動，首波被鎖定的人選包括立委陳柏惟、立委劉世芳、高雄市議員黃捷等人。針對報復性罷免，行政院長蘇貞昌9日表示，民主的政黨一定尊重人民決定，不會有報復等作為。

蘇貞昌9日與行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中一同訪視國光生物科技股份有限公司。蘇貞昌提及，大家從事為公服務的工作，民主政黨都一定會尊重人民決定，應該不會有政黨報復等。

蘇貞昌說，選舉結果出來後，往往會有些情緒性的波動，但大家都知道要尊重選民決定，最最重要的是，要讓高雄市政持續穩定，任何政黨或公職人員都應該為台灣民主繼續努力，且生活在這塊土地上、有心為公服務的人或政黨，都應該知道一個團結、安定穩定的台灣，才會是全民之福，也是全民期待。

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