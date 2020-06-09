只要不放棄沒有辦不到的事！　視聽障生黃靖騰擔淡大畢業生致詞

▲視聽障生黃靖騰擔任今年淡江大學畢業生代表。（圖／淡江大學提供）

記者崔至雲／台北報導

淡江大學今年的畢業生代表是中文系黃靖騰，黃靖騰是視、聽障者，即使從外貌看不出他是位身障生，但他其實需要仰賴一位老師在他的背上筆畫注音符號，才能在合適的時間點完成上台、敬禮和致詞等動作。雖然帶有多重障礙，他仍然克服學習上的困難完成了大學學業，在畢業典禮上他將在眾人面前分享自己的生命故事。

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黃靖騰在出生不久後就被診斷為重度弱視，他的雙眼視力值為0.01，原本能夠倚靠聽力學習的他，在小學三年級時也漸漸失去了聽力，雖然可以聽見微弱的聲音，卻無法辨識語言。從此，他踏上了專屬自己學習的開拓之路。

黃靖騰說，「在國中階段我碰到了視障巡迴輔導老師，對我的影響很大，老師也是視障，他和我分享自己的生命歷程，告訴我永不放棄就能成功。」輔導老師也教他使用電腦與通訊軟體和人溝通，從此開啟了他與世界連結的溝通之門，透過電腦打字溝通也成為了如今他在上課時最常使用的學習方式。

▲黃靖騰受邀至各地進行「生命教育」演講，並於2016年獲頒「總統教育獎」。（圖／淡江大學提供）

淡江大學指出，淡江中文系是黃靖騰選擇大學時心目中的首選。淡江「視障資源中心」依據身心障礙學生的需求，提供適合學生學習的方式，對於重度視障和聽障的黃靖騰，「視障資源中心」會聘請專業的聽打員，在上課時，同步將老師講話的內容打下來，透過雲端文件讓靖騰能夠接收上課的訊息。



淡江大學說，黃靖騰在大四畢業的這一年，受到指導老師黃文智的鼓勵，報名參加畢業典禮致詞甄選，終於在甄選過程中脫穎而出。黃文智這樣形容黃靖騰，「靖騰文思細膩，勇敢熱情，他雖然看不到譜，聽不見音，但你卻難以想像他的音樂節奏，是如此的分明流暢，靖騰喜歡鋼琴，喜歡音樂的初心，是發自內心的，也難以解釋」。

▲黃靖騰進行電鋼琴彈奏。（圖／淡江大學提供）

黃靖騰說，「我的夢想是成為一位一手拿筆、一手傳播溫暖的作家，用文字寫下生命中的每個感動。同時也想透過文學、音樂和演講，將自己的故事分享出去，鼓勵更多的人勇於面對困境、挑戰不可能，同時也想告訴大家愛的重要，希望這個社會處處充滿愛，營造出更友善的環境」。對黃靖騰來說，家人的陪伴和生命中許多貴人的協助，使他擁有勇氣和力量成為一個不畏逆境、努力向上的人，他堅信，「只要我們願意、只要不放棄，就沒有辦不到的事情」。

▲視聽障生黃靖騰獲青年楷模。（圖／淡江大學提供）

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