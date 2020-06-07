伊凡卡畢典致詞遭川普拖累「臨時喊卡」　氣喊：校園應為言論自由堡壘

▲伊凡卡原本受邀大學畢業典禮演講，沒想到消息一公布後隨即被取消。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

美國總統川普千金、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）日前受邀在威奇托州立大學應用科學與技術校區（WSU Tech）的縣上畢業典禮致詞，不過美國近期因佛洛伊德之死而全面爆發示威抗議運動，因此該校有將近500位的師生、校友聯署取消伊凡卡的演講環節。對此，伊凡卡則氣憤表示「校園應該成為言論自由的堡壘。」

根據CNN報導，威奇托州立大學於本月4日宣布，將邀請伊凡卡作為線上畢業典禮的致詞嘉賓，不過幾個小時後，該校就立刻宣布取消伊凡卡致詞一事。學院院長猶他許（Sheree Utash）表示，「因為佛洛伊德之死所帶來的社會正義問題，所以我瞭解到在這個時間點宣布這樣的消息是不對的，我感到非常抱歉，也希望各位瞭解這並非我的本意，此外我也聽到你們的心聲，也對此做出了回應。」

▲伊凡卡同時也是白宮顧問。（圖／路透）



據悉，演講在短時間內被取消，和合作學校威奇塔州立大學（WSU）攝影系副教授珍妮弗（Jennifer Ray )的公開信有關，因為這封公開信上聯合了488位該校老師、學生和校友，一同聯署要求取消伊凡卡的演講環節。信中表示「伊凡卡作為他父親的政府顧問，顯然也代表著這個政府，不過對於許多美國人而言，這個政府已經成為我們國家最壞的象徵，特別是最近那些針對種族、警察報行的和平示威者的舉動。」

不過伊凡卡再接獲消息後則氣憤在推特上發文表示，「我們國家的校園應該要成為言論自由的堡壘，取消文化和觀念歧視將會在學術界造成對立，彼此傾聽在現在比任何時候都重要！」