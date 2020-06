伊凡卡畢典致詞遭川普拖累「臨時喊卡」　氣喊：校園應為言論自由堡壘

▲伊凡卡原本受邀大學畢業典禮演講,沒想到消息一公布後隨即被取消。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

美國總統川普千金、白宮顧問伊凡卡(Ivanka Trump)日前受邀在威奇托州立大學應用科學與技術校區(WSU Tech)的縣上畢業典禮致詞,不過美國近期因佛洛伊德之死而全面爆發示威抗議運動,因此該校有將近500位的師生、校友聯署取消伊凡卡的演講環節。對此,伊凡卡則氣憤表示「校園應該成為言論自由的堡壘。」

根據CNN報導,威奇托州立大學於本月4日宣布,將邀請伊凡卡作為線上畢業典禮的致詞嘉賓,不過幾個小時後,該校就立刻宣布取消伊凡卡致詞一事。學院院長猶他許(Sheree Utash)表示,「因為佛洛伊德之死所帶來的社會正義問題,所以我瞭解到在這個時間點宣布這樣的消息是不對的,我感到非常抱歉,也希望各位瞭解這並非我的本意,此外我也聽到你們的心聲,也對此做出了回應。」

▲伊凡卡同時也是白宮顧問。(圖/路透)



據悉,演講在短時間內被取消,和合作學校威奇塔州立大學(WSU)攝影系副教授珍妮弗(Jennifer Ray )的公開信有關,因為這封公開信上聯合了488位該校老師、學生和校友,一同聯署要求取消伊凡卡的演講環節。信中表示「伊凡卡作為他父親的政府顧問,顯然也代表著這個政府,不過對於許多美國人而言,這個政府已經成為我們國家最壞的象徵,特別是最近那些針對種族、警察報行的和平示威者的舉動。」

不過伊凡卡再接獲消息後則氣憤在推特上發文表示,「我們國家的校園應該要成為言論自由的堡壘,取消文化和觀念歧視將會在學術界造成對立,彼此傾聽在現在比任何時候都重要!」

Our nation’s campuses should be bastions of free speech. Cancel culture and viewpoint discrimination are antithetical to academia.



Listening to one another is important now more than ever!https://t.co/VW6W8TIL9c