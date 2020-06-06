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成大畢業典禮　期許勇敢翱翔撰寫自己的「小成故事」

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▲成功大學2020畢業典禮6日上午舉行，因應防疫，典禮別開生面，選在三個成大戶外地標「雲平廣場」、「工設歷史廣場」及「博物館前廣場」同步舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學2020畢業典禮6日上午舉行，因應防疫，典禮別開生面，選在三個成大戶外地標「雲平廣場」、「工設歷史廣場」及「博物館前廣場」同步舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

六月驪歌聲唱，成功大學2020畢業典禮6日上午舉行，因應防疫，典禮別開生面，選在三個成大戶外地標「雲平廣場」、「工設歷史廣場」及「博物館前廣場」同步舉辦，分別由蘇慧貞校長、林從一副校長及蘇芳慶副校長主持，現場以連線方式，將校長致詞的畫面傳送到另外兩個會場。

▲成功大學2020畢業典禮6日上午舉行，因應防疫，典禮別開生面，選在三個成大戶外地標「雲平廣場」、「工設歷史廣場」及「博物館前廣場」同步舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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蘇慧貞校長勉勵畢業生，2020年面臨百年來前所未見的疫病衝擊，我們要帶著知識的光與力量，懷抱創新、改變的決心，為世界與人類社會貢獻所能。她也期許同學，隨時承擔責任、誠實生活，以專業和尊嚴迎向充滿挑戰的未來。

畢業典禮當日陽光普照，夏風和煦，成大三個戶外會場搭起巨大帳棚和涼風設備，舉辦畢業盛會。全場謹守防疫規定，並採取實名制、限500人以下入場。因為分散三個會場，今年畢業典禮也難得邀請了三位貴賓演講，分別是「鬼才導演」盧建彰、「女人迷Womany」主編柯采岑，和Blink創辦人楊涵茜。畢業生致詞則有8組代表，分別在不同會場登台。三個會場全場活動線上直播，讓未能出席的畢業生和家長可以同步觀禮。

蘇慧貞校長表示，南非前總統曼德拉曾說，如果天總不亮，那就摸黑過生活。如果發出聲音是危險的，那就保持沈默，如果自覺無力發光，那就別去照亮別人。但是不要習慣了黑暗，就為黑暗辯護，不要為自己的苟且而得意洋洋，不要嘲諷那些比自己更勇敢更有熱量的人，人可以卑微如塵土，但千萬不可以扭曲如蛆蟲。她強調，89年來成大的進步與發展，校友的成功與榮耀，都是在挑戰中堅持理想更上高峰，並非是憑空而得，期許畢業生，抱持著調適改變與創新的決心，擁抱生命，以專業尊嚴迎接挑戰，造就更精采的人生。

蘇慧貞校長在結束雲平廣場連線致詞後，特地前往工設歷史廣場、博物館前廣場的典禮會場，親自向畢業生致意，送上祝福。隨後蘇慧貞校長、蘇芳慶副校長、林從一副校長親授畢業證書，九大學院師長逐一為院系畢業生代表撥穗，象徵在成大孕育四年的麥穗已茁壯飽滿，準備好迎接下一嶄新階段。

▲成功大學2020畢業典禮6日上午舉行，因應防疫，典禮別開生面，選在三個成大戶外地標「雲平廣場」、「工設歷史廣場」及「博物館前廣場」同步舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三個典禮會場，三場貴賓演講，各自展現不同人生的經驗與魅力。導演盧建彰不失本色，演講前先播放他的作品「下一個十年，你會在哪裡」。影片以「22k」數字為主軸，帶出「你的月薪會增加，人生不會，在剩下不到22k的日子裡，你要學會設計你自己的人生。」他說，如果人生是一場旅行，那每天就是小旅行，應該要思考的是不「虛」此行還是不「須」此行。20年後，在場的同學們會成為領導階層，期望每天都做個成功人士，不是狹隘的賺大錢；學會了不會的事情，掌握自己的人生，每天都是有意義的一天。

「女人迷Womany」主編柯采岑，以過來人身分告訴畢業生，出了社會後，必需面對自己永遠都不夠厲害這件事，但學習永遠不嫌遲，也會使人不再害怕，進而產生行動。她也透露，從來沒有規劃過要進入媒體工作，也沒有想過要成為一個主編，「我只是非常清楚，我想捍衛平等自由的價值。我們不能沒有想要捍衛的事情，選擇捍衛的事情往往也就說明了自己是誰，這是比工作、職銜、職涯規劃都更重要的事。」她祝福所有人都能真誠地成為自己，這是這輩子最重要、也是唯一的課題。

「世界不太友善 你可以選擇勇敢」。Blink創辦人楊涵茜與畢業生分享她在大學時期瘋狂求職不斷受挫折的經驗，以及在這些歷程中所試煉出來的堅定創業熱情與夢想。她不諱言的說，追求夢想的途中有許多的挫敗、孤獨和痛苦，不過，這都讓人更加清醒且眼神堅定。她以自己的經驗期勉畢業生無所畏懼，以熱情去探索、去嘗試、去驗證、去產出，勇於追夢。

▲成功大學2020畢業典禮6日上午舉行，因應防疫，典禮別開生面，選在三個成大戶外地標「雲平廣場」、「工設歷史廣場」及「博物館前廣場」同步舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年畢業生代表致詞採取自願報名制，共有8組代表通過徵選。來自馬來西亞企管109的王可親說，以前對於「孟母三遷」總抱持懷疑態度，來到成大才發現，環境真的可以潛移默化改變一個人。「謝謝成大的培育，使我成長。成為成大人，是我此生不悔的決定。」

「光復與成功校區路口，每節下課都上演著腳踏車大拼搏。綠燈一亮，每個人都在心中吶喊著『讓開，我先過！』」機械系黃少凱、林嘉鈞兩人組隊代表致詞，一搭一唱，細數成大人的日常，以幽默詼諧的言語與大家一同告別過往、放眼未來。他們說，在這個混亂時間點畢業踏入社會，難免不安，但在成大四年的修煉，將讓自己有足夠的能力去面對，穿越這場名為疫情的暴風雨，找到屬於自己的蔚藍海域。

EMBA109級方仕豪有感而發地的說，EMBA的學生是離開校園，出社會打拼後，重拾課本再回到校園的「社會人士」，在師長的教導與協助下，學會結合經營實務與管理理論，將策略方針與實行計畫落實在事業與工作職掌上，許多學長姊都獲得不錯的經營績效與職位升遷。「能在既有的成就中，不斷進步及更上一層樓的躍進與突破，謝謝成功大學，謝謝EMBA。」

▲成功大學2020畢業典禮6日上午舉行，因應防疫，典禮別開生面，選在三個成大戶外地標「雲平廣場」、「工設歷史廣場」及「博物館前廣場」同步舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

驪歌在耳際響起，熾紅的鳳凰花映入眼簾，今年畢業季的主題是「小成故事」，轉瞬間畢業生們的小成故事也已進入尾聲。典禮現場，許多畢業生紛紛打電話或傳訊息，向父母表達感謝言語，話語、笑聲與啜泣聲此起彼落。藥學系應屆畢業生邱同學表示，雖然父母不能親自參與畢典，但能在典禮中打視訊電話向媽媽說謝謝、分享完成學業的喜悅，內心感恩又激動。

健康照護科學研究所應屆畢業生王同學說，自己進入職場後為了自我實現再度回到校園，期間身體出了狀況，經過多年堅持與歷練，今天終於學成畢業。典禮過程一度因為太感動，與太太相擁而泣，他非常感謝太太與女兒一直以來的支持，讓自己能完成學業。

6月6日蔚然「成」風，輕拂每個離情感傷的臉龐，也吹起無數展翅待翱翔的理想，2020畢業典禮在校歌合唱、拋帽禮和感恩聲中結束，開啟畢業生下一個階段的人生旅程。

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