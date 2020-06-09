疫情害求職變難「也影響薪資水平」！全球人壽：社會新鮮人先掌握4大投保重點

▲全球人壽表示，工作剛起步的社會新鮮人較沒有能力承擔意外或疾病的風險，建議可透過「4大投保重點」規劃保障。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

畢業季將至，今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，增加今年社會新鮮人求職難度，可能也會影響首份薪資水平。全球人壽表示，工作剛起步的社會新鮮人較沒有能力承擔意外或疾病的風險，建議可透過「4大投保重點」規劃保障，為自己的未來撐傘。

根據行政院主計總處統計，3月份經常性薪資平均為4萬2309元，比2月份減少了0.01%，為39年來首度出現負成長；另據勞動部最新統計指出，大學教育程度的初任人員每月經常性薪資僅2萬8849元，低於3萬元。為此，勞動部也祭出「青年就業獎勵計畫」，預計6月15日上路，挺青年穩定就業拿獎勵金。

全球人壽指出，社會新鮮人普遍有「低薪資」的問題，保單規劃的預算也相當有限，每一分錢都要用在刀口上；建議工作剛起步的年輕人，可先以實支實付醫療險、意外險及意外醫療險、失能扶助險及壽險等4大重點進行規劃。

首先，在實支實付醫療險上做足保障，可轉嫁醫療時所需的醫療費用，就算過去父母曾幫忙投保終身醫療險，也可以補足現在高額自費醫療項目部分的支出。

其次，應補強意外險及意外醫療險。由於社會新鮮人較常在外面奔波，騎車、開車發生意外的機率也比較高，因此要「超前部署」，若發生意外風險，衡量自己能否承擔，以免造成家人額外的負擔。

第三，添加失能扶助險，「超前部署」失能後的照護需求。失能扶助金可協助新鮮人填補工作收入與照護費用，建議投保金額至少3萬元，一旦發生1至6級失能時，每個月可以領失能扶助金3萬元，繳費20年期就保障終身。

最後，全球人壽則認為應補強壽險規劃，減輕家人處理身後事的負擔，甚至有多餘金錢照顧家人。若因預算考量，可選擇定期壽險；若想同步累積資產，則可透過投資型保單，如變額萬能壽險，用小錢累積財富、放大資產，滿足投資及壽險保障的雙重需求。

▲全球人壽建議「4大投保重點」提供年輕人完整保障。（圖／記者楊絡懸製表）