罷免通過+議長殞落　高市學生畢典獎狀「長官署名會是誰」...教育局給答案

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免案過關，對於誰來接任代理市長，各界議論紛紛，沒想到高雄市議長許崑源同日晚間於自家住宅墜樓，震驚各界。有家長反映，高中職、國中小畢業典禮在即，畢業生所領的市長獎、議長獎和局長獎的獎狀，要署名哪位長官？教育局表示，會以當時的代理人員作為證書發放人員為主。

高雄市長韓國瑜罷免案通過，累計93萬9090張同意罷免票，不僅遠遠超越罷免門檻57萬多票，也超越他在2018當選高雄市長所獲的89萬2545票。高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在三個月內舉行市長補選。

▲網友在臉書上提出疑問。（圖／翻攝自臉書）

有網友就在社群網站上發文：「高雄市現在最緊張的，應該是各級學校畢業生市長獎得主，到底獎狀上是印誰的名字。」也有人提及晚間突然傳出議長過世消息，「連議長獎都不知道要印誰的名字了…。」

高雄市高中職畢業典禮安排在6月15日至20日間，國中小畢業典禮則是在6月19日至23日間。高雄市教育局表示，有關畢業生市長獎等問題，會以當時的首長或代理人員、也就是代理市長、代理議長、局長作為證書的發放人員為主，若時間上有所不及，會以補發為原則。