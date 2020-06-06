北科大畢典　經濟部長沈榮津勉畢業生「超前部署」：保持進取、感恩心





▲因應防疫，今年北科大畢典於會場外合唱校歌。（圖／台北科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台北科技大學今（6日）舉行108學年度畢業典禮，邀請傑出校友、經濟部長沈榮津蒞臨致詞。沈榮津以自身經歷，勉勵畢業生在職場上超前部署，具備前瞻能力，特別是外語能力、數位能力、創新能力，更要抱持進取、歡喜、同理及感恩的工作態度。

沈榮津除了感謝師長栽培，也表示，師長教授的專業知識與實務操作結合，讓他在推動產業發展上獲益良多。後疫情時代，他也期許學弟妹具備前瞻能力，特別是外語能力、數位能力及創新能力；數位能力包括雲端運算、物聯網、大數據、AI，確保職場競爭力。

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▲經濟部長沈榮津勉勵北科大學弟妹，在職場上超前部署，具備前瞻能力，保持感恩的心。（圖／台北科技大學提供）

他提醒應屆畢業生，離開學校步入職場，首先要有進取心，保持學習新知、隨時最好準備，因應未來挑戰；第二要有歡喜心，愁眉苦臉也要做，何不開開心心地面對。第三要有同理心，工作上不要有本位主義，一定要用同理心幫對方設想，很多事情都可迎刃而解。最重要的，要常懷感恩的心，同仁互相幫助，事務才能順利推動、更有效率。

北科大校長王錫福表示，今年4千多位畢業生是非常特別的一屆，疫情為人類社會帶來挑戰，隨時會有無法預期的潛在風險，個人與社會都必須從各種考驗中進化，解決眼前的急迫問題之外，也要迅速重組、補強既有能力，超前部署未來環境的生存調適能力。

▲▼北科大校長王錫福期許畢業生「永不放棄」，在每次挫折中找到茁壯自己的養分。（圖／台北科技大學提供）

王錫福也指出，疫情衝擊全球經濟，短期內這一屆畢業生求職必定更難。無論投入工作或繼續升學，他期勉大家「永不放棄」，屢敗屢戰，在每一次挫折中找到茁壯自己的養分、充實自己的機會，在各種順境、逆境當中，合乎中道地看待自己，永保信心，「或許畢業20年後回首來時路，你會感謝上天，給你這樣特別的人生起步，不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。」

