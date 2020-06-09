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網紅吳夢夢證實「下海」拍SOD　網敲碗：男優選台男嗎？

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知名網紅吳夢夢將拍2支日本A片。（翻攝自吳夢夢推特）

▲知名網紅吳夢夢將拍2支日本A片。（翻攝自吳夢夢推特）

圖文／鏡週刊

台灣知名網紅、AV演員吳夢夢，日前在付費社群平台需宣布，將推出「2支成人影片」，透露已和日本最大成人片商SOD（Soft On Demand）達成共識。對此，AV達人一劍浣春秋昨（8）日也證實此消息。

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自稱想成為「台灣第一女優」的吳夢夢，5日表示和SOD談合作計畫，預計將發行2支AV影片，分為60分鐘網路版和120分鐘DVD版，拍片攝影團隊則由台灣擔任，不過導演仍由日方主導，「我開的條件是需要日本的AV監督我才要拍」。

吳夢夢為拍片，正進行魔鬼特訓。（翻攝吳夢夢推特）

▲吳夢夢為拍片，正進行魔鬼特訓。（翻攝吳夢夢推特）

吳夢夢透露，希望拍攝的AV能順利在SOD發行，接下來1個月會努力減肥，「不可以讓台灣丟臉，不可以讓日本人覺得台灣的女優不過如此！」並表示目前展開健身運動、雕塑身材，更直呼「一個台灣女優的生涯里程碑由我創造」！

針對此消息是否屬實，一劍浣春秋昨（8日）證實，據打探消息，吳夢夢確實和SOD取得發片共識，但也表示因疫情關係台日未解除管制，因此A片來回後製、送審可能需要一些時間，「（但）我真的非常期待，也希望作品能在今年發行。」一劍浣春秋也提到，SOD會用「エモい女の子」（可愛的女孩子）的形式替這位台灣女優發片。

消息一曝光，立刻掀起大票網友熱議，有不少人紛紛敲碗直呼，「好期待」「真的還假的」，但更多粉絲則好奇「男優選台男嗎？」「男主角是台灣的嗎？」也有網友認為，「在日本標上『台灣』就是噱頭，可能會賣爆」。


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