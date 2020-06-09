韓粉情緒瀕臨爆發邊緣！　韓國瑜「罷免後感言藏玄機」周五掀底牌

圖文／鏡週刊

「罷韓國家隊如果有這種心思、體力，為何不好好用在建設國家、造福民眾，放在全心全意鬥爭？非常大遺憾！」罷免結果出爐，高雄市長韓國瑜6日帶領著市府團隊，現身四維行政中心發表談話。面對94萬票的衝擊，他眉眼之間未流露太多情緒，反倒是談到執政黨時，情緒才有了很大起伏。

本刊調查，罷韓結果底定後，原被看好角逐下任黨主席的韓國瑜，目前暫無進一步打算。但知情人士透露，韓在罷免案通過後，這番激昂的宣言，再加上先前韓陣營不斷對罷免案提出訴訟，表示韓爭的不是輸贏，而是為歷史留下記錄，已為將來再度凝聚政治能量、伺機再起埋下伏筆。

另一方面，即便罷韓通過，挺韓的勢力也未就此散去，在高雄市議長許崑源發生跳樓身亡事件後，韓粉情緒已瀕臨爆發邊緣，恐引發藍營內部動盪不安，黨中央也嗅到此一政治情勢，在韓國瑜當晚赴殯儀館弔唁後，黨主席江啟臣也緊急發表聲明，並在隔日再度南下高雄。

藍營人士認為，由於罷韓結果票數差距太大，短期間內韓粉的怒氣應不至於劍指黨中央，但後續的高雄市長補選，江啟臣面臨的恐怕就不只有勝敗的考驗而已，還包含如何重整韓粉及藍軍士氣，以展現領導威望，令眾人信服。

藍營人士直言「罷韓這一仗，不只是韓國瑜的個人因素，而是整個民意都把國民黨罷免了。」接下來藍營在高雄市長補選一役，恐很難再拿回市長寶座，萬一還創下在地最低的得票紀錄，勢必會衝擊藍營2022年在南台灣的縣市長選舉布局，將來還想在綠地翻身執政，機會將更加渺茫。

而依法規定，韓國瑜最晚將在12日解除市長職務，未來4年內也不得再參選高雄市長。屆時韓在去職當天，是否會進一步發表臨別宣言，也成為各界關注焦點。



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