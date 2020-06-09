友達主管裝「WiFi針孔」同步看正妹洗澡　她換宿舍燈泡才知被偷拍1個月

圖文／鏡週刊

面板大廠友達位於台中后里的廠區傳出有偷拍狼！一名呂姓主管利用拷貝機，偷偷複製正妹女同事的門禁卡，再趁機潛入對方宿舍，悄悄在浴室燈罩裝設針孔攝影機，利用遠端WiFi監看功能，在手機線上即時欣賞女同事的洗澡畫面。

被害女同事在換燈泡時驚見遭到針孔偷拍，報警才發現已被男主管同步偷看超過1個月，慘淪《楚門的世界》真實版。誇張的是，男主管得知東窗事發後，再度潛入香閨滅跡，遭台中地院依妨害祕密等罪判刑6月。

曾獲人力銀行票選為全台十大幸福企業的面板大廠友達光電，驚傳有偷拍狼！檢警逮到位於中科后里園區的友達光電呂姓組長，涉嫌潛入女同事小如（化名）宿舍，在浴室燈罩偷裝遠端WiFi針孔攝影機，竊錄對方洗澡及如廁等私密畫面，時間長達一個多月，被害人渾然不知。

後來小如的浴室燈故障準備更換新品，拆開燈罩後，赫然發現被裝了針孔攝影機，檢警循線逮人，發現這匹色狼竟是平日常會跟小如噓寒問暖的呂姓男主管，台中地院日前依妨害祕密等罪將呂判處6個月有期徒刑，得易科罰金。



更多鏡週刊報導

【正妹陷楚門世界2】好心幫女同事買午餐藏心機 他用一招三秒破解正妹門禁

【正妹陷楚門世界3】遠端看著密錄器被拆掉 他的危機處理讓正妹嚇壞了

【正妹陷楚門世界4】4進4出女子宿舍 科技主管囂張行徑全都錄