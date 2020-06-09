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社會 社會焦點 保障人權

友達主管裝「WiFi針孔」同步看正妹洗澡　她換宿舍燈泡才知被偷拍1個月

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呂姓主管從網路上買來WiFi遠端錄影機，以手機監看APP軟體，即時在線上偷窺女同事洗澡。（圖為示意畫面，非當事人）

圖文／鏡週刊

面板大廠友達位於台中后里的廠區傳出有偷拍狼！一名呂姓主管利用拷貝機，偷偷複製正妹女同事的門禁卡，再趁機潛入對方宿舍，悄悄在浴室燈罩裝設針孔攝影機，利用遠端WiFi監看功能，在手機線上即時欣賞女同事的洗澡畫面。

友達光電提供員工超優渥福利，宿舍採飯店式管理，有如5星級渡假村，放眼看去綠意盎然。（翻攝友達光電官網）

被害女同事在換燈泡時驚見遭到針孔偷拍，報警才發現已被男主管同步偷看超過1個月，慘淪《楚門的世界》真實版。誇張的是，男主管得知東窗事發後，再度潛入香閨滅跡，遭台中地院依妨害祕密等罪判刑6月。

呂嫌任職科技大廠，連偷拍女同事洗澡，也利用高科技手法，被害人渾然不知。（圖為示意畫面，非當事人）

曾獲人力銀行票選為全台十大幸福企業的面板大廠友達光電，驚傳有偷拍狼！檢警逮到位於中科后里園區的友達光電呂姓組長，涉嫌潛入女同事小如（化名）宿舍，在浴室燈罩偷裝遠端WiFi針孔攝影機，竊錄對方洗澡及如廁等私密畫面，時間長達一個多月，被害人渾然不知。

面板大廠友達光電，在台中后里打造全球最先進的綠能廠房，宿舍有如5星級飯店，羨煞不少上班族。（中科提供）

後來小如的浴室燈故障準備更換新品，拆開燈罩後，赫然發現被裝了針孔攝影機，檢警循線逮人，發現這匹色狼竟是平日常會跟小如噓寒問暖的呂姓男主管，台中地院日前依妨害祕密等罪將呂判處6個月有期徒刑，得易科罰金。


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