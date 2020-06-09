高雄代理市長人選「考量3因素」！　鎖定2次長原因曝光

圖文／鏡週刊

罷韓闖關成功，目前代理市長熱門人選已浮出檯面，本刊掌握，包括行政院祕書長李孟諺、法務部次長蔡碧仲，以及中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥等3人都遭鎖定，又以蔡、陳二人可能性較大。

黨政人士說，不管韓國瑜提不提訴訟，行政院預計12日就會公布代理市長人選；而人選將會衡量黨內派系平衡、政治資歷，以及高雄民意。

黨政人士指出，副總統賴清德當初從台南北上接任閣揆時，李孟諺曾代理台南市長，加上能力深受行政院長蘇貞昌信任，在政院角色吃重，但台灣正從防疫邁入振興階段，蘇仰賴他各部會政策及協調工作，若派他代理需另覓夠信賴的人接任祕書長。

曾代理過花蓮市長的蔡碧仲也是呼聲高的代理人選之一。黨政人士指出，蔡在黨內親英系，過去與立委陳明文系統交好，但他與陳宗彥都有個優點，就是接任次長後，逐漸遠離黨內派系運作，派系色彩不會太濃，是適合代理的不錯人選。

另一熱門人選是內政部次長陳宗彥，過去4個多月他表現突出，因防疫有成，與衛福部長陳時中坐鎮指揮中心，享有全國高知名度，被視為是代理市長的黑馬。

黨內人士說，他是賴清德子弟兵，曾任台南市政府新聞及國際關係處處長、台南市政府民政局長等職，熟悉與高雄有地緣關係的台南市政，儘管有賴系色彩，但當初蔡英文、賴清德黨內總統初選時，他被歸為「主和派」，因此非新系對他應無太多意見。

代理市長人選也與內閣是否小幅調整連動。黨政人士說，因李、蔡、陳二人都是現任內閣，一但決定派他們赴高雄代理市長，勢必連動內閣微調，一是內閣懸缺暫不補，待補選結果完成階段性任務後，繼續回任原職，另一作法是，完成代理市長任務後轉進其他職務，屆時黨內若決定推派副院長陳其邁參與高雄市長補選，內閣包括副院長、祕書長或次長，以及仍懸缺的政務委員一職，都可小幅微調，會全盤思考後決定。

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