防韓國瑜「關鍵動作」反撲　高層2階段布局高雄！周五提代理市長人選

圖文／鏡週刊

罷韓闖關成功，高雄市長韓國瑜是否提出罷免訴訟，牽動後續民進黨對高雄市長布局，本刊掌握，民進黨政府對於高雄代理市長人選採「二階段布局」，不管後續韓國瑜或國民黨要不要提出罷免訴訟，行政院12日會先提出代理市長人選，但後續若韓啟動罷免訴訟法律戰，代理市長屆時不排除會再因應時局調整而改派人選。

《選罷法》除規定罷免結果公告日（6月12日）起3個月內需完成補選投票，但「經提起罷免訴訟者，在訴訟程序終結前，不予補選」。而罷免訴訟是二審終結，各審級應在6個月內審結，全部走完二審程序，最遲可拖到1年，也就是要到明年的6月底或7月中才審結，屆時市長所遺任期不足2年，根據《地方制度法》，不用補選，由政院直接派人代理。

除非，韓國瑜提完訴訟又自行撤告，或一審在12月25日（即現任市長所遺任期滿2年）前審完，且韓敗訴卻放棄上訴，此時才有可能繼續進行補選，但黨政人士研判，此二選項的可能性不高。

黨政人士表示，若後續韓提出訴訟，依法必須停辦補選，屆時高層可能衡量局勢，可以再另派第二位代理人選南下，不排除直接由行政院副院長陳其邁直接坐鎮、擘畫未來2年市政願景，也替民進黨2022市長選舉備戰。

黨政人士分析，若韓營不提訴訟，代理市長最長就代理3個月，只看管市政，並中立的完成補選業務；但若韓提訴訟，政院即便先派人代理了，屆時仍可衡量政局再討論要不要改派其他人接替，再由真正能擘劃接續2年高雄市政願景的人選接任代理，並替2022年選舉備戰。



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