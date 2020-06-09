關鍵30天還有「2條路」可走　韓國瑜若勝訴將恢復高雄市長職務

圖文／鏡週刊

罷韓闖關成功，中選會依法將在12日正式公布罷免結果，同天，韓國瑜將率領3位副市長，局處首長、秘書長等13職等以上的主管、首長，一起離職。不過，根據《公職人員選舉罷免法》韓國瑜在罷免結果公告日（6月12日）起的關鍵30天內，仍有二條路可走，一搏敗部復活的機會。

韓營提出訴訟的時間點有二，根據《選罷法》，一是可在罷免結果公告日（6月12日）起15日內，也就是6月27日之前，提出「罷免無效之訴」；二是30日內，也就是7月12日之前可提「罷免案通過或否決無效之訴」。

若韓國瑜提起「罷免無效之訴」結果勝訴，根據《選罷法》第119條，將重新進行罷免投票；若韓國瑜提出「罷免通過無效之訴」而勝訴，根據《選罷法》第124條，韓國瑜將恢復高雄市長職務。

「罷免無效之訴」根據《選罷法》第118條，指的是韓國瑜陣營若認定，高雄選委會辦理罷免違法，足以影響罷免結果，就可在罷免投票結果公告之日起15日內，以高雄市選委會為被告，向高雄地方法院提起罷免無效之訴。

至於「罷免通過或否決無效之訴」，根據《選罷法》第119條，韓國瑜陣營必須認定此次投票，滿足三大狀況的其中一項，就可在投票結果公告日起30天內，以罷免案提議人之領銜人為被告，向高雄地方法院提起罷免案通過無效之訴。

而這三大狀況，一是罷免案通過票數不實，足認有影響投票結果之虞；二是罷免案提議人之領銜人，或其各該辦事處負責人、辦事人員，對有投票權人或選務人員，以強暴、脅迫或其他非法方法，妨害他人自由行使投票權或執行職務；三是罷免案提議人之領銜人或其各該辦事處負責人、辦事人員，對於有投票權之人期約賄選，或以詐術或其他非法方法，使投票發生不正確的結果或變造投票結果者。

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