安德魯王子爆面臨「刑事調查」！捲入美荒淫富商性醜聞…堅拒偵訊

▲英國安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國富商艾普斯坦的性醜聞案件。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

英國安德魯王子被爆捲入美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞案件，但始終否認所有指控與不當行為，也拒絕接受紐約檢察官的偵訊調查。消息人士向《太陽報》透露，美國司法部未經過白金漢宮，直接向英國內政部申請司法互助，如果獲得批准，將可強制要求安德魯王子出庭作證，也意味著約克公爵即將面臨刑事調查。

《太陽報》引述一名消息人士說法，美國司法部繞過白金漢宮，直接向英國內政部提交司法互助申請，要求60歲的安德魯王子針對艾普斯坦案出庭作證，如果獲得批准，美國聯邦調查局（FBI）將可強制要求他宣示並出庭作證，但是，仍有可能以閉門作證的形式進行。

報導中指出，根據英美兩國的相關規定，唯有刑事犯罪起訴、調查期間需要蒐集證據時，才會提出司法互助，因此，此消息也意味著安德魯王子捲入刑事調查。消息人士說，「這是一份來自美國的重大意向聲明，讓安德魯進入了刑事調查的領域。」

▲朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）聲稱被迫與安德魯王子（Prince Andrew）發生性行為三次。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士也指出，美國司法部不會輕易提出司法互助的要求，尤其在案件涉及王室高級成員的情況之下，更是如此，「坦白來說，這也是一場外交惡夢……這讓英國政府陷入一個非常艱難的處境，約克公爵更是如此。」

艾普斯坦案其中一名受害者朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）宣稱，她從2001年、年僅17歲時開始，被迫與安德魯王子發生性關係三次。但是，安德魯王子對此強烈否認，也拒絕接受紐約檢察官的偵訊與調查。他有一次接受BBC採訪，說明自己與艾普斯坦的交情，未料引起更多負面評論，遭暫停履行王室職務。

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