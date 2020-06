英國示威者聲援非裔之死　怒放倒百年奴隸商雕像狂踩「推入河中」

▲英國抗議群眾將17世紀奴隸商、國會議員、慈善家科爾斯頓(Edward Colston)的雕像推入河中。(圖/翻攝自推特「@JoePajak」)

記者張靖榕/綜合外電報導

佛洛伊德之死掀起全球各地的抗議示威,也再次攪痛16世紀至19世紀的黑奴歷史創傷;同樣仍有種族歧視的英國,不分膚色種族年齡,眾多示威者走上街頭,在美國駐倫敦大使館前高喊「黑人的命也是命」(Black Lives Matter),甚至在布里斯托爾(Bristol)將一尊與黑奴歷史有關的雕像放倒。

CNN報導,全美有成千上萬名示威者走上街頭,名人、政治人物和意見領袖也都以各種方式支持示威。倫敦、羅馬、馬德里、華沙、雪梨、香港和許多城市,從原先對美國的關注,轉而對自己國家本身就存有的種族與歷史不公感到憤怒,因而紛紛走上街頭聲援這長「全球運動」。

儘管英國官員好說歹說小心疫情,數以千計甚至萬計的倫敦民眾仍聚集在美國駐英大使館前,手持大聲公,或高舉牌子,喊著「沒有正義,沒有和平」、「黑人的命也是命」。一名示威者表示,「團結一起,我們會讓我們的聲音被聽見,夠了就是夠了,黑人不能再繼續受苦下去。」

▼英國抗議群眾將17世紀奴隸商、國會議員、慈善家科爾斯頓(Edward Colston)的雕像推入河中。(圖/翻攝自推特「@JoePajak」)

A statue of a 17th-century slave trader was toppled in the UK city of Bristol as protests against police brutality and racism continued for a second day pic.twitter.com/KcQa2ApdwQ — Reuters (@Reuters) June 7, 2020

Watery end for statue of slave trader in UK city of Bristol. https://t.co/y6j9Uu9s8u pic.twitter.com/ThsUoxUJ1b — Fox12Oregon (@fox12oregon) June 8, 2020

英國西南城市布里斯托爾有一座1895年落成的雕像,從那時便在渡河畔隻手托腮佇立125年。這尊雕像的身分是極為爭議的17世紀黑奴販子、國會議員,和布里斯托爾及倫敦等地的醫院、學校、教堂等機構的資助者科爾斯頓(Edward Colston)。上周日(7日)的示威抗議群眾,在高張的情緒中放倒了雕像,將他踩在腳底下,最後推入河中;類似的事件也在蘇格蘭的愛丁堡(Edinburgh)發生。

主要在西方國家成了燎原之火的示威,令政府的防疫社交距離形同虛設。儘管仍有大部分人戴口罩上街,不少人試著保持社交距離,但在擁擠的街頭仍難以避免,甚至可能造成日後再一次的公衛危機。不過相較於病毒帶來的公共危機,示威者們也高喊著種族不平等一直都危害著公共安全。

Good night from the wonderful city of Bristolpic.twitter.com/6u3f3CtiWz — Ewan (@esc_ewan) June 7, 2020