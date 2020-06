倫敦示威警察摔下馬！　強生怒批「背叛活動原意」：民眾無權襲警

▲英國首相強生。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威持續在全球發酵,英國數千名抗議群眾周末在各個城市聚集,在和平遊行中也傳出不少暴力衝突。英國首相強生就在推特發文抨擊,示威活動已經被暴行混淆,背叛了活動的原意,「人們有權進行和平抗議,但無權攻擊警察。」

英國倫敦6日舉行「黑人的命也是命」 活動,本來氣氛和平,後來卻有示威者丟擲信號彈,一名女騎警在混亂中摔下馬,肋骨斷裂傷勢嚴重。而這場示威抗議中,共有14名警員受傷,29名民眾因為使用暴力攻擊,遭到逮捕。

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.