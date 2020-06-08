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「你會對我們開槍嗎？」5歲非裔小妹示威爆哭…暖警單膝下跪溫柔安撫

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▲休士頓警察暖心安慰非裔小女孩。（圖／翻攝Twitter@iamsimeonb）

▲德州休士頓一名警察在示威現場暖心安慰5歲非裔小女孩。（圖／翻攝Twitter@iamsimeonb）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威延燒，德州休士頓5歲小女孩西蒙恩（Simone）跟著爸媽來到示威現場，她看見警察時大哭詢問，「你會對著我們開槍嗎？」。此時，一名警官單膝跪地，摟著孩子溫柔安撫，「我們是來保護你們的」，影片在網路上瘋傳。女童父親表示，他很感謝這名警察展現「好的執法」應該是什麼模樣。

綜合《休士頓紀事報》、《福斯新聞》報導，在休士頓市中心2日的示威現場，大批民眾高喊佛洛伊德的名字，警方隨即湧入嚴陣以待。西蒙恩也跟著爸媽參與遊行，但一看見從頭到腳全副武裝的警察，忍不住開始哭泣，詢問一名前來關切的警官，「你會對我們開槍嗎？」

此時，警官單膝跪下，用一隻手臂摟住小女孩，溫柔地說，「我們是來保護你們的。我們根本不是來這裡傷害你們的。好嗎？妳可以抗議，也可以開派對，妳可以做任何想做的事。但不要打破任何東西。」西蒙恩聽完以後，立刻乖巧地點點頭。

小女孩的父親西米恩（Simeon Bartee）把過程拍攝下來，分享到推特上，如今已經高達320萬次觀看。西米恩非常感謝警察的善心，讓他看見「好的執法」與「好警察」應該是什麼模樣，「我只是希望讓每一名美國人都明白，黑人的命也是命」。

小女孩的母親希恩（Sion Bartee）表示，當時聽見那一段回應忍不住落淚，因為警官其實沒有必要單膝跪下安慰女兒，「所以我很感謝他（警官）在那一刻來到她身邊，給予足夠的關心」。她也坦言，過去從未想過要與女兒談論「佛洛伊德之死」這樣的話題，「這讓我以不同的心態坐下來，跟她談論正在發生的事，但更重要的是，確保她真的理解了」。

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