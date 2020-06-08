　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全美掀改革聲浪！紐約市長宣布「警局4大改革」改變警察文化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲紐約市長白思豪與妻子麥克蕾（Chirlane McCray）到布魯克林卡德曼廣場（Cadman Plaza）參加佛洛伊德紀念活動，並與佛洛伊德的弟弟泰倫斯．佛洛伊德（Terrence Floyd）對話。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約市長白思豪與妻子麥克蕾（Chirlane McCray，左）4日到布魯克林卡德曼廣場（Cadman Plaza）參加佛洛伊德紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛之德（George Floyd）之死」掀起改革警察文化的聲浪，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）於7日宣布，紐約市警察局（NYPD）將展開四大改革，包括將資金轉移至青年與社會服務部門，公布個人紀律紀錄，取締街頭攤販職務轉至民間機構，並設置「社區大使」傾聽民意，期盼藉由這些「變革運動」實現更好、更公平的警務。

綜合CBS New York、《商業內幕》報導，白思豪7日宣布，紐約市警察局將展開4大改革。首先，每年60億美元的預算將被削減，轉而用於青年與社會服務部門。他說，具體細節本周會在預算程序中被制定出來，「但我希望人們了解，我們致力於轉移資源，是為了確保關注年輕族群」，而任何關於資金的決定都必須關乎市民安全。

此外，白思豪也支持改革《紐約公民權利法》中的50-A章節，公開警察紀律紀錄，「如此一來，我們可以讓紀律程序保持透明度，給予大眾信心。」在50-A規定之下，警察、消防員與獄警的「人事紀錄」屬於機密，未經本人同意，不得受到調查或審查。

▲紐約市長白思豪與妻子麥克蕾（Chirlane McCray）到布魯克林卡德曼廣場（Cadman Plaza）參加佛洛伊德紀念活動，並與佛洛伊德的弟弟泰倫斯．佛洛伊德（Terrence Floyd）對話。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約市長白思豪現身紀念活動時，與佛洛伊德的弟弟泰倫斯．佛洛伊德（Terrence Floyd）對話。（圖／達志影像／美聯社）

紐約市警察局未來將不再負責取締街頭攤販，把相關職務與部門轉移至民間機構，此後違規事件不需警察到場處理，以免衝突升級。與此同時，局內將增設「社區大使」，作為警方與市民之間的聯繫者。白思豪表示，後者可讓居民「把社區問題傳達到紐約市警察局的最高層級，並且帶回答案，包括紀律案件狀況以及必須被完成的警務改變。」

白思豪透露，市府「種族包容與平等工作小組」協助推動上述計畫，也正在研究「更大、更深入的改革，解決市內的種族差異問題」。他的妻子、工作小組共同主席麥克蕾（Chirlane McCray）也表示，「我們必須利用此刻改變我們的傷痛，變得更強大……我們正在往前邁進。」

▲美國,紐約市,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約市的示威活動已經超過1周，民眾因佛洛伊德之死上街訴求平等與正義。（圖／達志影像／美聯社）

「佛洛伊德之死」引爆全美怒火，訴求抗議種族歧視以及警察執法過當，紐約市的示威已經持續1周以上。白思豪說，「人們不是為了抗議而抗議，他們是為了達到改變的目的，而我們必須帶來這項改變」，期許警局的「變革運動」可以實現更完善、更公平的警務。但媒體也指出，也許立法行動能夠很快完成，但文化改變仍需要花費一些時間。

►「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►二手票券豐富你的生活

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。

ET快訊
19歲男大生「不聽勸阻」溺斃茂林谷瀑布　警消曝：在地原住民都
台中男中大樂透9.36億「相貌曝光」！只花3000元就中獎
快訊／王浩宇服務處慘遭蛋洗+撒冥紙　杏仁哥現身：王X蛋
水果店為什麼喜歡把西瓜切一半賣？4大原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「你會對我們開槍嗎？」5歲非裔小妹示威爆哭…暖警單膝下跪溫柔安撫

美前國務卿倒戈挺拜登…轟總統「一直在說謊」　川普提波灣戰爭回嗆！

反對併吞「約旦河西岸」！以色列數千人示威　喊話以巴之間要更團結

利比亞內戰露曙光！叛軍「8日起停火」　埃及總統籲外國武裝勢力撤出

全美規模最大！華府抗議氣氛如「野餐派對」　示威者擁抱國民兵

全美規模最大！華府抗議氣氛如「野餐派對」　示威者擁抱國民兵

「黑人的命也是命！」歐亞各國掀示威潮　抗議警察暴力

苦苓大酸韓國瑜「可以出書」：怎樣用2年就完全毀掉自己

各大日媒報導「罷韓成功」　《共同社》：國民黨可能被中國放棄

韓媒：北韓2醫院「數十人出現新冠症狀不治」　死亡數激增…嚇跑其他病患

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

北韓21個月來「首度拒接南韓來電」！　關閉兩韓聯絡辦事處恐成真

全美掀改革聲浪！紐約市長宣布「警局4大改革」改變警察文化

倫敦示威警察摔下馬！　強生怒批「背叛活動原意」：民眾無權襲警

紐西蘭今午夜「全面解封」僅留邊境管制！連17日零確診　染疫者全數解除隔離

換人做主？金與正硬起來狂嗆南韓　金正恩卻只敢喊話「拚經濟」

韓國瑜垮台！外媒點破「代表中國政策無效」韓野心過大…慘釀KMT災難

披薩收到崩潰！他沒訂披薩卻連10年接到外送　聽見摩托車聲就發抖

「佛洛伊德之死」延燒13天！　民調：8成美國人認為國家正在失控

全球確診破700萬！美直逼200萬人染疫　5個月死亡數＝每年瘧疾慘況

俄羅斯北極圈「史上第二大漏油」爆發　官方調查一推：因為永凍土融化

竹山鎮活化社區發展　自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫

入監前一刻大喊冤屈！花蓮縣議員蔡啓塔：提非常上訴捍衛清白

肌膚太乾也有影響！做好4件事讓美白淡斑效果更加倍

恐怖撞擊畫面曝！高雄賓士衝撞賣場騎樓　5人輕重傷7車毀爛

被控辦大型尾牙替韓國瑜賄選　7台商：例行餐會...未回應罷韓

中市警破1975包逾13公斤毒咖啡包　民代發36000獎金加菜

點名「金牌幫」拒載台人丟包觀光客　小黃運將無法舉證同業違規遭起訴

台灣之光！青峰《太空人》MV勇奪「美國電視奧斯卡」6大獎

玉山盃／賴延峰、吳秉恩壓制新北　平鎮3比0完封晉級冠軍戰

半夜狂叫「寶貝」敲地板…新北男：與靈異東西抗衡！113住戶崩潰投票求搬遷

國際熱門新聞

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

加拿大警槍殺26歲女原民　原權團體要獨立調查

澳洲今年第3起「鯊魚咬死人」　他遭3公尺白鯊狠啃左腳

WHO前秘書長：中國太晚承認「病毒人傳人」

南韓政府回應了...曝金正恩下一步

床上發現小蛇　冷氣機裡竟然有40條

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

樂天世界爆高三生確診...遊客急離場

全球單月暴增315萬確診、13萬死

前國務卿倒戈挺拜登　轟川普一直說謊

女王曝威廉幫喬治兄妹撐傘照　網：太有愛

金髮妹想當「人間性玩偶」 罩杯「A→30H」渾圓挺胸前！

路邊37輛車被美化　7歲女童發揮創意「畫雪花」

BBC：「駭客與一粒卡臣」助台抗疫

更多熱門

相關新聞

強生怒批：民眾無權襲警

強生怒批：民眾無權襲警

「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威持續在全球發酵，英國數千名抗議群眾周末在各個城市聚集，在和平遊行中也傳出不少暴力衝突。英國首相強生就在推特發文抨擊，示威活動已經被暴行混淆，背叛了活動的原意，「人們有權進行和平抗議，但無權攻擊警察。」

全球確診破700萬　美直逼200萬人染疫

全球確診破700萬　美直逼200萬人染疫

詹皇遭質疑「外出騎車卻未上街遊行」

詹皇遭質疑「外出騎車卻未上街遊行」

白宮：川普考慮針對種族發表全國演說

白宮：川普考慮針對種族發表全國演說

加州副警長遭槍殺　空軍現役軍涉案

加州副警長遭槍殺　空軍現役軍涉案

關鍵字：

北美要聞紐約市白思豪紐約市警察局NYPD佛洛伊德George Floyd

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

《開心鬼》黃百鳴74歲還有6塊腹肌

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面