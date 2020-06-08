英國考慮封殺！　華為大打「公關戰」堅稱不受北京控制

▲英國考慮把華為踢出5G建設。（圖／路透）



文／中央社記者戴雅真倫敦7日專電

英國要把華為踢出英國5G建設，華為副總裁張國威接受「金融時報」訪問，堅稱華為並不受北京控制，是百分百的私人公司。華為也開始打公關戰，以公開信宣傳華為在英國的貢獻。

英國1月決定讓華為「有限度」參與政府認為屬於第5代行動通訊（5G）網路中的非敏感部分，並把參與程度限制在35%以下。不過英國政府最近態度急轉彎，官員證實，英國首相強生（Boris Johnson）要求官員制定3年計畫，要在2023年之前，把華為參與英國5G建設的程度降到零。

經過數星期的周旋，華為決定公開回擊，將開始打公關戰，在報紙與網路宣傳華為過去20年在英國的貢獻。

張國威（Victor Zhang）接受「金融時報」訪問時，堅稱華為不受北京控制，是百分百由員工所有的私人公司，「就像是（英國連鎖百貨）John Lewis的模式」。

他警告，英國的經濟正試圖從脫歐考驗與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的衝擊中恢復，「如果華為設備從5G建設和固定網路中撤出」，英國的經濟損失將達數十億英鎊。

張國威表示：「我們要理解如何管理、減輕資安風險，而不是去放大解讀，且遺忘經濟衝擊。」他並強調，華為正與英國的資安機構合作，試圖化解疑慮。

他表示，華為在英國成長，為改善英國通訊付出貢獻，「但仍有許多人，包括大眾、政治人物，還有政府官員都錯誤地認為華為是一家國營公司。這是錯的。我們是一家私人公司。」

張國威說：「我們要告訴大家，英國的寬頻需要最好的技術。我仍有信心英國政府會基於事實與證據，找出化解歧見的方法。」

中國對於新冠肺炎的應變，以及在香港強推國安法，最近幾週讓中英關係緊張。匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）等英國公司已向政府提出警告，若雙方關係進一步惡化，恐對商業造成衝擊。

「星期日泰晤士報」報導，中國駐英大使劉曉明私下向商界領袖警告，如果英國政府封殺華為，將影響中企建設英國核電廠及英國2號高速鐵路（HS2）。

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