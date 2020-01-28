安德魯王子捲性醜聞「承諾配合調查」美檢爆：配合度0！

▲英國安德魯王子（Prince Andrew）捲入性醜聞，遭爆料「配合度零」。（圖／路透）



文／中央社

美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉及性侵、逼迫賣淫情事，檢方與聯邦調查局（FBI）持續調查。但檢調單位今日卻表示，英國安德魯王子（Prince Andrew）先前公開表示願意協助，時至今日與有關當局「配合度是零」。

紐約聯邦檢察官柏曼（Geoffrey Berman）率領偵辦案情，他在艾普斯坦豪宅前舉行記者會時表示，美國聯邦檢察官與FBI曾和安德魯王子的律師接觸，要求接受約談，但時至今日，安德魯王子「配合度是零」。

《路透社》報導，柏曼沒有透露，美國相關單位何時做出上述要求。根據《法新社》，他說，通常不會針對個人是否配合調查發表評論，但這次例外，因為安德魯王子先前聲明會提供協助。英國白金漢宮不願對此置評。

安德魯王子否認曾與艾普斯坦介紹的一名17歲少女發生性行為，他去年11月曾說，如有需要，願意協助任何適當的執法單位調查。

▲美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與全球社交名流關係良好，涉入未成年少女性交易仲介與性侵，2019年8月在獄中自盡。（圖／路透）

執法單位消息人士去年12月告訴《路透社》，FBI正在調查英國社交名媛、艾普斯坦的紅粉知己麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），以及其他協助艾普斯坦進行非法行為的幫凶。麥克斯威爾目前尚未受到刑事指控。

美國法院文件先前指出，艾普斯坦和安德魯王子、美國現任總統川普與前總統柯林頓等名流都有往來過。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！