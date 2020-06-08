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高雄市長補選！民進黨人選非過渡性角色　國民黨徵召在地青壯派

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜被罷免成功。民進黨內部有共識，敲定行政院副院長陳其邁出征補選，但如果韓國瑜提出選舉訴訟，高雄市恐面臨長達2年多的代理期，考量市政過去1年多吊車尾，不得再讓高雄陷入訴訟的廢弛困境，因此，代理市長人選不會是過渡性角色，而是由陳其邁提前上陣。國民黨方面，則有意徵召在地青壯派戰將。

根據中選會規定，12日正式公告罷免案結果，當日也將成為韓國瑜的解職日，同時依《地方制度法》，他指派的3位副市長、局處首長、祕書長等13職等以上人事一併解職。韓國瑜被公告解職後，3個月內須進行市長補選。

若韓國瑜在公告日起15天內提出「罷免無效」之訴，或在30天內提出「罷免案通過無效」之訴，而罷免訴訟又不能在今年12月25日前定讞，就不能舉行補選，由於任期不到2年，行政院指派的代理巿長，將代理到本屆巿長任期結束的2022年12月24日。

《ETtoday新聞雲》7日獨家報導「獨／韓國瑜若罷免提訴訟沒收補選　陳其邁擬直接代理高雄市長」一文指出，如果韓國瑜提罷免訴訟，接下來高雄會面對長達2年多的代理期，回顧過去這1年多來，高雄市從原本六都「優等生」變成最後一名的「廢弛市政」，民進黨恐怕不能以過渡性的安排來思考代理市長人選，因此，高雄必須找出熟悉市政，願景清楚且和中央默契高的人立刻上手，而被認為最有勝選機會的陳其邁符合這樣的條件。

▲▼陳其邁、林佳龍視察計程車防疫。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳其邁。（資料照／記者湯興漢攝）

陳其邁8日受訪表示，代理市長問題是基於市政銜接，市政的穩定以及在最短時間讓市政上軌道，對於整個市政代理市長人選，行政院會基於高雄市民最大利益與政局安定安排。

國民黨方面，韓陣營不排除提出罷免無效訴訟，同時用拖延戰術爭取時間，而國民黨則即刻啟動補選徵詢，目前被點名的人選，包括高雄市副市長李四川、前台東縣長黃健庭、白派大將林國正，以及高雄第五選區第一高票當選的議員黃柏霖外，其中，李四川跟黃健庭的戶籍都不在高雄。

▲▼ 李四川市長聯訪 。（圖／記者翁進忠攝）

▲李四川。（圖／資料照）

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺認為，由於補選時間緊迫，要空降部隊臨時遷戶口會來不及，因此，人選採徵召，目前與黨中央共識是，市長補選人選會找有爆發力的在地戰將，給年輕世代機會，讓選民耳目一新。

國民黨秘書長李乾龍則表示，會尋覓40歲上下的人參選，栽培年輕人為主，若黨內沒有找到好的人才，其他黨有好的人才，也可以有合作空間，最後，由黨主席江啟臣做決定。

據了解，國民黨尋覓接觸青壯派人選，50歲高市議員黃紹庭、52歲高市議員黃柏霖、42歲高市議員蔡金晏、41歲不分區立委吳怡玎都被點名，此4人除了黨內的青壯派，也都是高雄出身。黃紹庭父親為高雄市議員黃芳仁，黃柏霖曾任國民黨高雄市黨部主委，吳怡玎父親是前國民黨高雄縣立委吳光訓，蔡金晏父親是前副議長蔡松雄。

此外，外傳江啟臣將親征高雄，國民黨8日透過聲明稿嚴正澄清，「此內容並不在可行的選項方案中」，切勿再以訛傳訛，誤導視聽。

▲▼0521高雄市議會，韓國瑜，陳美雅，黃紹庭。（圖／記者賴君欣攝）

▲黃紹庭。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄市議員黃柏霖 。（圖／記者賴君欣攝）

▲黃柏霖 。（圖／資料照）

▲▼0523_高雄市議會總質詢_蔡金晏 。（圖／記者洪正達攝）

▲蔡金晏 。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨立委吳怡玎於國是論壇發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡玎。（資料照／記者林敬旻攝）

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟　市長補選徵詢這4人被點名
► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革　
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 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光
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