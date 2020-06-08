高雄拚市政銜接考量直接代理市長？　陳其邁拋人選有2大原則

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對高雄市長代理人選，民進黨政府考量，已確定罷免的市長韓國瑜可能提出選舉訴訟，沒收補選，恐讓市政陷入2年的廢弛；因此考量推派行政院副院長陳其邁代理市長。對此，陳其邁8日表示，行政院會基於高雄最大利益，以及政局安定來安排。

《ETtoday新聞雲》7日獨家報導「獨／韓國瑜若罷免提訴訟沒收補選 陳其邁擬直接代理高雄市長」一文指出，如果韓國瑜提罷免訴訟，接下來高雄會面對長達2年多的代理期，回顧過去這1年多來，高雄市從原本六都「優等生」變成最後一名的「廢弛市政」，民進黨恐怕不能以過渡性的安排來思考代理市長人選。

因此，黨政高層透露，這個時候高雄必須找出熟悉市政，願景清楚並且和中央默契高的人立刻上手，而被認為最有勝選機會的行政院副院長陳其邁，就符合這樣的條件。

對此，陳其邁8日受訪時表示，高雄市長罷免案的結果，民意已經做了最新的決定，民主的結果，他表示充分尊重；在過去一年多來，這些紛紛擾擾，也隨這次投票結果，民意有新決定，希望可以儘速落幕。

陳其邁表示，這一年來市民希望市政可以重新定位、重新開機，儘速上軌道解決高雄面臨到全球產業供應鏈衝突問題，捷運路網興建等重大建設、淹水問題等都是民眾迫切相關的問題。

對於代理市長的問題，陳其邁表示，代理市長問題是基於市政銜接，市政的穩定以及在最短時間讓市政上軌道，所以對於整個市政代理市長人選，行政院會會基於高雄市民最大利益跟政局安定來安排。

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