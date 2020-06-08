網傳50多萬年輕人遷戶籍罷韓！中選會列數據回應了：一定提告

▲罷韓案確定通過。（圖／記者陳以昇攝）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定遭罷免後，網路上就謠傳「50多萬年輕人都是春節前將戶口遷來高雄」的消息，中選會對此今（8）日嚴正駁斥，這是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布不實訊息，一定會依法提告。

針對網路流傳「罷韓的50多萬年輕人都是春節前將戶口遷到高雄」的訊息，中選會下午發布新聞稿表示，這又是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布之不實訊息，定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會提數據指出，本次高雄市罷免案20歲到29歲投票人總數為35萬7,913人，相較於今年大選時，高雄市20歲到29歲選舉人總數35萬9,926人，這次反而減少2,013人。因此網傳「增加50萬人年輕人遷戶口到高雄市」內容顯為刻意捏造、杜撰並散布不實訊息。

中選會續指，2018年地方公職人員選舉，高雄市選舉人總數為228萬1,338人、2020年總統大選，高雄市選舉人總數為229萬9,558人，今年罷免案，高雄市投票人總數為229萬9,981人，人數並無顯著變動。

中選會強調，此類不實訊息無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責。最後，中選會特別提醒民眾，勿捏造或轉傳選務假訊息，以免觸法又挨罰。

▲中選會駁斥惡意捏造的不實訊息。（圖／翻攝中選會）