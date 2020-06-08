韓國瑜感謝130萬「沒投票市民」　網神解：130萬韓粉見死不救！

▲高雄市長在確定遭到罷免後，感謝130萬沒投票的市民。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜成為台灣史上首例被成功罷免的直轄市長，但是因為還是有130萬市民沒有參與投票，被韓國瑜認為是響應他拒投策略的支持者，所以在確定遭到罷免後，還是公開感謝130萬沒有投票的市民。對此有網友解答，如果高雄真有130萬名韓粉，那他們拒絕投票的行為就是對韓國瑜見死不救。

罷韓投票連署過關確定於6月6日進行之後，藍營內部分成出現兩派不同的意見，一派支持冷處理策略，降低罷韓投票關注度，讓投票人數未達門檻，幫助韓國瑜度過罷免危機。另一派則認為，應該與罷韓團體正面對決，支持者在罷免投票當天踴躍投票，讓不同意票票數壓過同意票數，協助韓國瑜繼續執政。

▲罷韓投票最後總共開出93萬多票，壓過韓國瑜當選的89萬票。（圖／記者陳以昇攝）



在5月15日晚間，韓國瑜在臉書上公布一段影片，呼籲支持者，「我們不激化、我們不對立，請各位支持韓國瑜的好朋友，6/6那天不投票、不參與任何政治活動」、「我們去消費、我們去採購，盡量不讓大家的生活和生意受到政治活動以及疫情的影響」。也就是向韓粉喊話，6月6日當天拒絕投票，用冷處理來度過罷免危機。

對此有網友發文表示，「大家都知道130萬人，為了自己的理念所以沉默不出門，但也為了這個理念，輸得一蹋糊塗，還害死了自己人，想問130萬人，是不是把自己人害死了？」

其他網友則在推文中回應表示，「誰指示這130萬人的！」、「30萬出來投，韓就能繼續做了QQ」、「是韓叫130萬人不要出來投的，所以真兇是...」、「130萬票不投眼睜睜見死不救，有夠冷血」、「130萬冷血人不出來投票 害死自己人」、「130萬冷血自私的人，漠視自己人孤立無援」、「130萬冷血韓粉見死不救，出來7成3左右就罷免失敗了，可惡」。