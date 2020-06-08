任內最後一次防疫會議　韓國瑜感謝「防疫團隊交出本土0感染成績單」

記者洪正達／高雄報導

隨著罷韓投票落幕，高雄市長韓國瑜任期也即將邁入尾聲，市府8日下午召開的第24次防疫會議中，也等於市府團隊最後幾次共同露面，多數局處長在會議簽到時難掩落寞，其中韓國瑜、李四川不發一語快速步入會場，但副市長葉匡時面對媒體提問接下來的規劃，直接打趣的說「你們要幫我找工作嗎？或許以後可以幫你們拍照」，韓則在會後記者會中公開感謝防疫團隊創下本土0感染。

▲韓國瑜及市府團隊8日召開任內最後一次防疫會議。（圖／記者洪正達攝）

▲葉匡時一現身便打趣向媒體說「或許以後幫你們拍照」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜在會後記者會中首先感謝衛生局及醫護各界在過去136天的努力下，讓新冠肺炎至今仍維持0本土感染，同時感謝媒體在第一時間報導第一手疫情訊息，高雄未來的挑戰同樣也是防疫工作及經濟復甦，目前仍會維持一級開設，至於未來變動與否，留給繼任的市府團隊決定，並祝福高雄的市民朋友安居樂業。

▲韓國瑜感念衛生局防疫有成，至今仍未出現新冠肺炎本土個案。（圖／記者洪正達攝）

不過對於敏感的選舉訴訟議題，新聞局長鄭照新則說．目前社會的氛圍仍需要冷靜及沉澱，加上議長墜樓的意外，不太適合討論這件事情，目前市府團隊的首要工作是做好政策延續及交接，至於國民黨主席江啟臣是否「親征」高雄市長補選，鄭照新則說，這些「耳聞」的訊息未進行求證，相關的後續安排應詢問黨中央而不是高雄市政府。

對於今天請假的三位局處長請假，隨韓國瑜前往許崑源靈堂前致意而不列席議會備詢，鄭則說，目前小內閣目前已進入看守期，即便進入議會也無法做出任何承諾及決定，嚴格來說，這也是公務行程的一種。

▲韓國瑜快速步入防疫會議，不理會媒體提問。（圖／記者洪正達攝）