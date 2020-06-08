白眼女神轟罷免：沒有正當性、惡意報復　罷捷領銜人打臉！理由書5點搶先曝

▲時代力量智庫針對高雄市長韓國瑜罷免案公布民調。（資料圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜慘遭罷免，不少綠營民代也將面臨一波罷免潮，高雄市議員黃捷被列為「首要目標」，這讓黃捷出面質疑沒有正當性，根本就是「報復性」；發起罷捷的王先生表示，預計罷捷理由書將會在本週出爐，初步討論有5點。

發起罷捷的領銜人王先生接受《ETtoday新聞雲》採訪時強調，黃捷認為是「報復性」那是個人感受，不過這週「罷捷理由書」將會出爐，初步已經有5點想法，王先生說：「她斷章取義，將質詢市長十幾分鐘的影片用剪輯方式成幾十秒，企圖抹黑市長只會喊口號，而且第二點是身為高雄市議員竟然不知道巨蛋在哪裡，之前在議會說巨蛋是在前鎮，這讓高雄形象受損」。

▲罷韓重返美麗島,反恐大遊行,黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

而第三點則是「雙重標準」，王先生強調：「頻護航狂罵髒話的大港開唱為藝術，充分顯示低俗、媚態的民意代表，而且她酸市長常上媒體接受訪談，可是自己卻利用上班日多次北上參加媒體錄影。第四點是反法令，香港暴亂的時候，她替香港募集物資，幫人家募集防毒面具，其實在國安法裡面就有明確規定，我們不能介入外國的暴動、組織，當然暴動的界定在於民進黨」。

最後王先生提出的第五點是無心市政：「她有公衛的專業，她對登革熱卻漠不關心，而且多次扭曲市府、市長在登革熱的防治的的言論」。王先生強調這5點是在半年前討論出來的結果，後續在罷韓期間還有一些不恰當的言論以及行為，之後完整的罷免理由書會列出來。

▲高雄市議會韓國瑜面對黃捷質詢。（圖／記者洪正達攝）