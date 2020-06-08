等了23年！台灣能不能從口蹄疫區除名…答案最快今天揭曉

▲黃金城說拔針成功有4因素，包括政府對政策堅持、產業界配合、科技有效應用和專家精準判斷。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

23年前台灣爆發口蹄疫疫情，導致相關產業經濟損失達1700億多元，更喪失豬肉外銷市場，農委會去年7月正式宣布口蹄疫拔針滿1年，向世界動物衛生組織（OIE）申請成為口蹄疫不施打疫苗非疫區。今年6月OIE預計原要在大會宣布台灣脫離疫區，但因新冠肺炎疫情，180幾個會員國改由通信投票方式，結果最快今（8日）揭曉。

農委會去年向OIE提出申請口蹄疫非疫區，農委會副主委黃金城表示，原本6月大會上會宣布，各國提出申請結果，但因疫情改用通信投票方式，將個案寄給各會員國表示意見。據了解，已有150國家回覆都沒意見，但今天前所有會員國都要回信。對於去年拔針成功，黃金城曾提到成功4大因素，包括政府對政策堅持、產業界配合、科技的有效應用和專家的狀況精準判斷。黃金城強調，若會員國都沒問題，台灣就會被通知成為口蹄疫非疫區。

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▲黃金城表示，豬肉要出口，國與國之間還是要討論。（圖／記者許展溢攝）



農委會資料顯示，口蹄疫爆發前台灣養豬戶數25357場，產值達886億元，占農業產值20%以上，年外銷日本500至600億元。黃金城表示，20多年前台灣養了1200萬頭豬，但現階段的台灣在養量只有540幾萬，豬肉主要以供應國內為主，真的有多餘豬肉才會考慮出口。

黃金城說，到時雖台灣成了口蹄疫非疫區，業者確實能將豬肉外銷，但貿易間，國與國還是要討論。如要出口到新加坡，商人要先申請文件送給對方國審，最關鍵條件就是「是否為OIE公布的非疫區國家」。

黃金城指出，現在這個時代要增加飼養量更是一大障礙，尤其「環境問題」。除不能為了養豬犧牲環境外，若要增加飼養，勢必養豬場就要擴增，但到時很多地方都有臭味，不管哪個縣市都會不願意，只能從既有的豬場繼續養。

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