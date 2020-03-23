　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

我國首位獲OIE傑出貢獻獎　成大羅竹芳教授為全球蝦界打漂亮一仗

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲成功大學講座教授羅竹芳，獲世界動物衛生組織（OIE）高度肯其貢獻，授予「2020傑出貢獻獎」，是我國首位獲此榮耀的學者專家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學講座教授羅竹芳，獲世界動物衛生組織（OIE）高度肯其貢獻，授予「2020傑出貢獻獎」，是我國首位獲此榮耀的學者專家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學講座教授羅竹芳，鑽研對蝦類危害最嚴重的蝦白點病數十年，近年來又積極投入蝦急性肝胰腺壞死病研究，對全球蝦類養殖學術暨產業影響深遠，世界動物衛生組織（OIE）高度肯其貢獻，授予「2020傑出貢獻獎」，是我國首位獲此榮耀的學者專家。

成大指出，世界動物衛生組織（OIE）預定5月24日在法國舉行全球會員大會，將在近200名國家會員的見證下授獎。羅竹芳教授謙虛地說，「全世界相關動物領域如牛羊豬雞等等有太多專家學者投入各項研究，表現都非常傑出，獲獎深感驚喜與榮耀，也欣慰長久以來的付出被看見」。

請繼續往下閱讀...

1924年成立的「世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health），法文簡稱OIE」，總部設在法國巴黎。設立目的在維護國際動物及其畜產品之貿易安全並促進國際間動物衛生合作。OIE負責制訂全球動物衛生及防檢疫標準，與「聯合國糧農組織」及「世界衛生組織」均有合作，包括疫情通報、疫情監控、衛生標準制訂及資訊分享等。

食物鏈中，蝦扮演關鍵性角色；蝦也是人類補充蛋白質營養的來源。養殖蝦類有助於減緩大量捕撈造成海洋生態失衡的可能，甚至可以解決因極端氣候變異導致的糧食危機。但蝦類養殖疫病不斷於全球各地發生，1992年爆發的「蝦白點病」至今仍讓蝦界記憶猶新，當年因疫情衝擊，全球養殖蝦產量由原本72.1萬噸，一下子掉為60.9萬噸，驟減16%。

蝦白點病，全球束手無策。羅竹芳教授日本東京大學農學部水產學科博士，原本沒有甲殼類動物的相關研究經驗，有感於蝦白點病對包括台灣在內的蝦養殖業者帶來的巨大衝擊，在強烈使命感驅使下，1994年毅然投入陌生的領域。為了解決問題，她不會就去查，不懂就去問，從不自我設限，短短1、2個月裡，實驗室的研究即獲得重大成果，令學術界大為驚嘆。

羅竹芳教授印象深刻的說，開始做蝦白點病研究時正是農曆春節，但心裡壓根忘了過年這件事，每天都浸在實驗室裡，分秒必爭搶時效，她感謝先生的理解與包容，自己才能無後顧之憂的投入研究，在實驗室以最短時間，純化出蝦白點病的病毒，得到病毒DNA。

一路走來，羅竹芳教授發表了許多重要論文（至今仍為高引用率的研究文獻），也讓愈來愈多的相關基礎研究有跡可循，喚起學術界重視海洋無脊椎動物與病原互動及防禦機制的研究，更促使蝦養殖在生物安全上的運作與改革。

最讓羅竹芳教授引以為傲的是，一開始科學家從電子顯微鏡觀察，認為蝦白點病是桿狀病毒所致。但羅竹芳教授從核酸序列及病毒組裝方法上推論，堅信應是新病毒造成。5、6年後國際病毒協會正式認定，蝦白點病是新病毒導致。多年的研究與付出，羅竹芳教授所主持的實驗室也被世界動物衛生組織任命為參考實驗室。

感染蝦白點病的蝦，未發病前病毒量極低，一般的試劑很難測得。羅竹芳教授多方找尋資料，某一次閱讀愛滋病相關文獻發現，愛滋病患者發病前，病毒量一樣很少，才有所謂的空窗期，但試劑夠靈敏還是可以測得。她從中得到研究靈感，一舉開發出檢驗試劑。更令人敬佩的是，羅竹芳教授竟將心血研究成果，以極低的價格將技術移轉給民間。

數年前蝦類又出現新興疾病—蝦急性肝胰腺壞死病，所造成的損失嚴重程度與蝦白點病不相上下。羅竹芳教授實驗室再次經由會員國推舉、被OIE任命成為目前全球唯一一間的蝦急性肝胰腺壞死病參考實驗室。羅竹芳教授2013年接受泰國邀請合作，不到3個月就獲得一個帶有致病基因的病毒質體，確認致病機轉，也進一步開發出檢測試劑，讓業界可以區別蝦苗健康與否。

▲成功大學講座教授羅竹芳，獲世界動物衛生組織（OIE）高度肯其貢獻，授予「2020傑出貢獻獎」，是我國首位獲此榮耀的學者專家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅竹芳教授7年前應已故成大前校長黃煌煇的邀請，自台大轉往成大任教。她在既有的蝦類研究基礎上，開啟抗病蝦（SPR）及無特定病原體蝦（SPF）的育種研究並創設前瞻蝦類養殖國際研發中心，建置科學化養蝦場，目標在促進全球養蝦產業管理方面的革新。

羅竹芳教授說，在台大時期做了很多基礎性的研究，發表了很多論文。而來到成大，得到了將過去研究成果，實際應用於蝦類養殖與協助台灣相關產業扎根的機會。

羅竹芳教授雖然退休，但對蝦類研究的熱情絲毫未減，她現正於花蓮建置國內第一個結合智慧養殖設施之標準化蝦類養殖專區，要將畢生的蝦類學術成果，繼續回饋給社會，為台灣蝦類養殖產業扎根。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
「4人群聚感染」師返台傳給3學生　中研院晚間回應了
在等檢疫結果！她以為感冒「肺好像有東西」　男友進門見冰冷遺體
「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

我國首位獲OIE傑出貢獻獎　成大羅竹芳教授為全球蝦界打漂亮一仗

中研院內爆「4人群聚感染」！院長深夜一封信：病毒挑戰人類知識邊界

逢甲大學宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝光　網羨慕：轉學了啦

快訊／「4人群聚感染」老師返台傳給3學生　中研院晚間回應了

阿聯酋航空也撐不住！　宣布3/25起停飛全球所有客運航班

張上淳2醫生兒道歉了！ 196字回應出國爽玩爭議

疫苗加快研發　詹啟賢：台3月底疫情有望落底，但歐美才要開始

長照護理師染疫！名醫揭這類機構「一旦出事會很慘」關鍵：沒分艙分流

首例20歲護理師確診新冠肺炎　桃園衛生局：掌握接觸者共95人

影／爆出最新威脅！　陳時中揭「3例本土個案」感染源不明...一度令人擔憂

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

攀岩瑞芳刺激「劍龍稜」最美秘境　走合法路線攻頂：旁邊就懸崖！

我國首位獲OIE傑出貢獻獎　成大羅竹芳教授為全球蝦界打漂亮一仗

中研院內爆「4人群聚感染」！院長深夜一封信：病毒挑戰人類知識邊界

逢甲大學宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝光　網羨慕：轉學了啦

快訊／「4人群聚感染」老師返台傳給3學生　中研院晚間回應了

阿聯酋航空也撐不住！　宣布3/25起停飛全球所有客運航班

張上淳2醫生兒道歉了！ 196字回應出國爽玩爭議

疫苗加快研發　詹啟賢：台3月底疫情有望落底，但歐美才要開始

長照護理師染疫！名醫揭這類機構「一旦出事會很慘」關鍵：沒分艙分流

首例20歲護理師確診新冠肺炎　桃園衛生局：掌握接觸者共95人

影／爆出最新威脅！　陳時中揭「3例本土個案」感染源不明...一度令人擔憂

「貓大叔」固定推一車萌喵出巡…不是為了炫耀　背後原因超催淚

飼育員穿條紋裝嬌寵小斑馬…背後有感人原因　網動容：不只是帥而已

不斷更新／義大利5.9萬人確診！生產活動全面暫停　總理：二戰後最大危機

我國首位獲OIE傑出貢獻獎　成大羅竹芳教授為全球蝦界打漂亮一仗

快訊／德國總理梅克爾今起「居家隔離」！　證實與確診醫師接觸

中研院內爆「4人群聚感染」！院長深夜一封信：病毒挑戰人類知識邊界

台南大臨檢抓「隔離偷跑犯」！警突襲摩鐵、KTV　服務小姐戴口罩現身

不斷更新／美國累積29235人感染　首例「參議員確診」

「美國被控製造病毒」！伊朗領袖拒華府援助：給的藥讓病毒永留國內怎辦

桃田賢斗自曝沒有女友　戀愛黏人怕寂寞理想型是「能包容我」

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

生活熱門新聞

明高溫「暴跌10°C」地區曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

阿聯酋航空3/25起停飛所有客運航班

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

出國爽玩惹議！張上淳醫生兒道歉

詹啟賢：台3月底疫情降溫，歐美才開始

堅持辦訂婚宴！　網勸：做好空桌心理準備

台青憂醫院沒飯吃　送愛心便當暖哭醫護

名醫揭長照機構「一旦出事會很慘」！

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

逢甲宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝

更多熱門

相關新聞

成大與康那香成功研發高科技儲能鎂布

成大與康那香成功研發高科技儲能鎂布

想像過嗎？電池可以彎曲、捲繞、摺疊，且具有布料韌性！成功大學材料系教授洪飛義研究團隊，與台南不織布大廠康那香公司，共同研發高科技鎂布充電電池，結合鎂陶瓷粉末與不織布，大約1元硬幣大小的鎂布電池，就可讓LED燈泡持續發亮超過36小時，既是布料更是電池，成功實現紡織結合電池的跨域想像。

男子網PO「獨家新聞」法院罰2萬

男子網PO「獨家新聞」法院罰2萬

王正坤醫師開講本土化產業鏈的重要性

王正坤醫師開講本土化產業鏈的重要性

成大開刀房凶殺案　林光宇改判理由曝光

成大開刀房凶殺案　林光宇改判理由曝光

成大開刀房凶殺案　林光宇二審改判2年10月

成大開刀房凶殺案　林光宇二審改判2年10月

關鍵字：

OIE傑出貢獻獎成大羅竹芳蝦界

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

明高溫「暴跌10°C」地區曝

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

2分鐘死一人！義大利屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

小玉2019年收入暴增1倍！算出來自己也嚇壞：誇張

還在等檢疫結果！她「肺裡好像有東西」死家中

阿聯酋航空3/25起停飛所有客運航班

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

帝王級牛郎羅蘭私宅曝光！

男返台偷跑夜店　警一看竟是居家檢疫對象

即／三大男高音確診！檢驗結果出爐

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面