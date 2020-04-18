雞蛋每天2千萬顆、稻米庫存28個月！農委會喊話國人「民生消費需求沒問題」

▲胡忠一表示，豬肉有44萬公噸可供應。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，各界關心國內畜禽生產供應情況，農委會今（18日）表示，未來6個月可供應豬肉44萬公噸、雞肉36萬公噸、雞蛋每天2千萬顆及液態乳20萬公噸，足夠國人供應民生消費需求。

農委會進一步說明，近年我國糧食自給率雖維持在3成左右，但主要民生物資，如稻米與水產品自給率均超過100%、蛋接近100%，蔬果可維持87%以上，肉類達70%以上。受到新冠肺炎疫情影響，雖有部分國家提出出口限制、提高出口價格或加大採購量等情形，農委會已積極掌握主要糧食與生產資材的生產供應與庫存情形，並就市場總體供需波動，研議安全供應的因應對策。

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▲胡中一表示，雞蛋每天有2千萬顆可供應。（圖／記者許展溢攝）



農糧署署長胡忠一指出，稻米生產到今年年底，就算明年之後都不生產，可吃到2022年8月，有28個月庫存，還可幫助其他需要幫助的國家，是繼口罩之後，也要出去的農作物，可以製成酒精。蔬菜144萬頓到年底，水果155萬公噸、豬肉44萬公噸、雞肉36公噸、牛奶20萬公噸，雞蛋每天有2千萬顆，水產品部分則有47萬6千公噸到年底，以上都是可供應無虞。

農委會再次說明，稻米、蔬菜、水果、漁產品、畜產品等重要民生物資都維持在6個月以上的安全供應量，請大家安心放心。農委會並呼籲，因應新冠肺炎疫情，已擬定各項紓困及振興措施，讓農民、農民團體及農企業均可善用政府資源，攜手合作共渡疫情的難關。