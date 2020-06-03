台灣豬外銷回不到過去榮景　農委會揭一大障礙：不能犧牲環境

▲台灣豬目前在養數只有540幾萬。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣預計將在6月正式成為台灣口蹄疫非疫區，屆時台灣豬肉就可以外銷。不過，農委會主委黃金城今（3日）表示今非昔比，因台灣豬在養數，不到23年前台灣爆發口蹄疫疫情時的一半，數量已無法恢復到過去。

農委會去年向OIE提出申請口蹄疫非疫區，原本今年6月世界動物衛生組織（OIE）大會上預計宣布，各國提出申請結果，但因疫情改用通信投票方式，將個案寄給各會員國表示意見，結果將這個月公布。黃金城說，到時雖台灣成了口蹄疫非疫區，業者確實能將豬肉外銷，但貿易間，國與國還是要討論。如要出口到新加坡，商人要先申請文件送給對方國審，最關鍵條件就是「是否為OIE公布的非疫區國家」。

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▲黃金城說，現在的台灣無法增加豬隻飼養，一大障礙是環境問題。（圖／記者許展溢攝）



農委會資料顯示，口蹄疫爆發前台灣養豬戶數25357場，產值達886億元，占農業產值20%以上，年外銷日本500至600億元。黃金城表示，20多年前台灣養了1200萬頭豬，但現階段的台灣在養量只有540幾萬，豬肉主要以供應國內為主，真的有多餘豬肉才會考慮出口。

對於無法恢復到過去外銷成績，黃金城指出，現在這個時代要增加飼養量更是一大障礙，尤其「環境問題」。除不能為了養豬犧牲環境外，若要增加飼養，勢必養豬場就要擴增，但到時很多地方都有臭味，不管哪個縣市都會不願意，只能從既有的豬場繼續養。

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