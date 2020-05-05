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印度成非洲豬瘟疫區！防檢局宣布入境禁攜肉品　違者最高罰百萬

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▲▼豬,豬瘟,非洲豬瘟,豬肉。（圖／路透社）

▲印度於5月3日確認發生非洲豬瘟（ASF）疫情。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

全球在防堵新冠肺炎同時，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）發布，印度於5月3日確認發生非洲豬瘟（ASF）疫情，旅客攜帶豬肉製品未申報，若為來自近三年曾發生非洲豬瘟地區，將處以最高新台幣100萬元罰鍰。

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，印度非洲豬瘟疫情發生於印度東北部阿薩姆邦接近中國大陸、緬甸、不丹及孟加拉之區域，已有513頭以上豬隻死亡，該國已組成專家委員會，與各利害關係人共同決定管控方向。

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▲▼防堵非洲豬瘟疫情，國際郵包加強檢疫。（圖／記者賴文萱攝）

▲防檢局進行宣導及檢查所有行李，避免非洲豬瘟疫情藉違規豬肉製品傳入我國。（圖／記者賴文萱攝）

應變中心也說，目前台灣因新冠肺炎疫情，印度飛我國定期航班已暫停航班到5月31日，然5月5日凌晨4時有一華航撤僑航班抵達桃園機場，防檢局已派員進行宣導及檢查所有行李，避免非洲豬瘟疫情藉違規豬肉製品傳入我國。

▲▼ 印度成非洲豬瘟疫區 。（圖／防檢局提供）

▲印度成非洲豬瘟疫區。（圖／防檢局提供）

防檢局再次強調，旅客攜帶豬肉製品未申報，若為來自近三年曾發生非洲豬瘟地區，將處以新台幣20萬元以上罰鍰。再次提醒民眾，國際非洲豬瘟疫情仍未減緩，回國及跨境購物切勿輸入肉類製品。另外，生鮮植物產品、種子、木材、活體昆蟲也不得任意攜帶或自國外網購入境，違者視情節可移送法辦！

近三年曾發生非洲豬瘟之國家／地區一覽
 

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