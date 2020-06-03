台灣6月將脫離口蹄疫非疫區！農委會曝進度：OIE會員國投票中

▲台灣豬走出23年悲痛。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

23年前台灣爆發口蹄疫疫情，導致相關產業經濟損失達1700億多元，更喪失豬肉外銷市場，農委會去年7月正式宣布口蹄疫拔針滿1年，向世界動物衛生組織（OIE）申請成為口蹄疫不施打疫苗非疫區。今年6月OIE預計原要在大會宣布台灣脫離疫區，但因新冠肺炎疫情，180幾個會員國改由通信投票方式，預計6月8日前回覆。

農委會資料顯示，口蹄疫爆發前台灣養豬戶數25357場，產值達886億元，占農業產值20%以上，年外銷日本500至600億元。疫情發生多年來撲殺與注射疫苗同時進行，2017年5月經OIE認定為施打疫苗口蹄疫非疫區，2018年7月起停止施打口蹄疫疫苗。

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▲農委會去年宣布口蹄疫拔針滿1年。（圖／記者許展溢攝）



農委會去年向OIE提出申請口蹄疫非疫區，農委會副主委黃金城今（3日）說，原本6月大會上會宣布，各國提出申請結果，但因疫情改用通信投票方式，將個案寄給各會員國表示意見。據了解，截至目前已回覆的150國家都沒意見，6月8日前所有會員國都要回信。

對於去年拔針成功，黃金城曾提到成功4大因素，包括政府對政策堅持、產業界配合、科技的有效應用和專家的狀況精準判斷。黃金城強調，若會員國都沒問題，台灣就會被通知成為口蹄疫非疫區。

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