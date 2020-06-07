傻男邂逅白富美！三胞胎出生後發現「詭異巧合」...妻兒竟離奇失蹤了

▲阿俊講述事件過程。（圖／上海廣播電視台，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年30歲的上海小夥阿俊（化名），2018年10月在一次聚會上，邂逅了比自己小6歲的白富美玲玲（化名），兩人陷入熱戀。之後，玲玲稱自己懷孕了，並生下三胞胎，然而身為父親的阿俊卻從未見過他們，連孩子的母親也不見了蹤影。隨著時間過去，阿俊才發現這離奇的背後埋藏著驚人騙局。

據《上海廣播電視台》報導，阿俊和朋友合夥經營著一家物流公司，事業也算小有成就，2018年10月剛經歷了一段失敗婚姻的他，在一次聚會上邂逅了年輕漂亮的玲玲，交談過程中，阿俊發現對方的家境似乎也很不錯。玲玲當時說自己已經結婚，但婚姻已名存實亡，準備給丈夫2套房子和80萬元（人民幣，下同）的現金，以盡快辦理離婚手續。

▲阿俊母親。

隨後兩人很快就陷入熱戀，玲玲也主動搬進阿俊租住的房子裡，然而在2019年1月初，也就是兩人同居的第3個月，玲玲突然宣稱自己懷孕了，且非常想生下來，此時阿俊認識了玲玲的富豪母親。

在懷孕第4個月時，玲玲稱自己在母親陪同下，去一家私立醫院做了檢查，結果顯示懷的是雙胞胎。在如此好消息下，阿俊和家人開始籌備兩人的婚事，但玲玲的母親卻轉變了態度，不但要拆散他們，還要女兒打掉孩子。阿俊想要挽留，無奈玲玲態度模棱兩可，對他也越來越冷淡，最終只好同意分手。

▲三胞胎影片。

沒想到一個多月後，阿俊得知玲玲居然生下了三胞胎！雖然1月初懷孕，到6月1日產下三胞胎時間線可疑，但被喜悅沖昏頭的阿俊相信了玲玲「早產」的說法，甚至再次和家人籌備起了婚事。這回，玲玲母親也沒再反對，還豪氣表示願意承擔一切婚禮的費用，婚期定在2019年11月9日。

雖然玲玲母親許下了承諾，但實際籌辦過程中，卻是阿俊母親不斷往外掏錢。至於早產的三胞胎，玲玲母親表示，會在婚禮前將他們從醫院接回來。但阿俊和家人始終沒能等到孩子回家，更讓阿俊母親困惑的是，某天她將三胞胎的影片發到微信群組，竟有人回覆曾在某短影音平台上看到過這3個孩子。

▼ 有人回覆曾在某短影音平台上看到過這3個孩子。

至此，阿俊終於意識到自己可能被騙了，立刻到派出所報案。據阿俊母親統計，短短半年內自己給玲玲近40萬元。警方接到報案後，便以涉嫌詐騙罪對玲玲展開調查，而迫於壓力的玲玲最終選擇了自首。

▲玲玲原來不是白富美，父親更是靠著政府補助度日。

原來玲玲根本沒有離婚，一直和阿俊家聯繫的「富豪」母親是她申請的另一個微信號，三胞胎也是虛構出來的，此外玲玲的父母離異，其母親早就改嫁，父親則靠著政府補助度日。

到案後，玲玲表示一開始謊稱懷孕，是為了引起男友阿俊對自己的重視，後來隨著日常開銷越來越大，便編出了三胞胎，想藉此從阿俊家騙更多的錢。目前，玲玲因涉嫌詐騙已被崇明警方依法採取強制措施。